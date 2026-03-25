Los mejores memes de Manuel Adorni tras su escandalosa conferencia de prensa en Casa Rosada

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La ironía por la "escolta" de ministros a Manuel Adorni

Otro momento sumamente comentado de la jornada fue la presencia de gran parte del Gabinete nacional en primera fila, un claro y forzado gesto de apoyo político. Sin embargo, el rostro adusto e inexpresivo de los funcionarios motivó el sarcasmo tuitero: "Entusiasmo y convicción total para escoltar la conferencia Adorni", ironizó el periodista Robertino Sánchez Flecha al compartir la captura de la transmisión oficial.

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Finalmente, frente al notorio fastidio y los exabruptos del jefe de Gabinete ante las repreguntas de la prensa acreditada, los memoriosos reflotaron imágenes del pasado: "Quizás no se acuerden porque eran chicos, pero antes hacían cosas como estas... por bastante menos", señaló un usuario en la plataforma X, mostrando una antigua y masiva protesta de periodistas opositores exigiendo conferencias libres y sin escraches oficiales.