Los mejores memes de Manuel Adorni tras su escandalosa conferencia de prensa en Casa Rosada
Tras su polémico cruce con periodistas por el viaje privado, Manuel Adorni fue el principal blanco de críticas y memes irónicos en las redes sociales.
La conferencia de prensa del jefe de Gabinete generó un enorme impacto político. Las evasivas de Manuel Adorni respecto a su vuelo privado y sus llamativas inconsistencias patrimoniales rápidamente lo convirtieron en tendencia, donde los usuarios de redes sociales no le perdonaron su actitud.
IMPORTANTE: VIDEO: Manuel Adorni perdió los estribos y se fue de la conferencia de prensa por un pregunta
MEMES de las redes que no perdonan a Manuel Adorni
Uno de los principales focos de memes fue la rotunda diferencia en su nivel de vida antes y después de asumir su cargo. Los internautas compartieron un montaje comparativo bajo el clásico formato "Con la suya / Con la tuya", mostrando al funcionario de entrecasa en el pasado versus su actual y elegante apariencia formal escoltado por la dirigencia libertaria.
Además, los usuarios hicieron eco de su insólita defensa patrimonial. Con mucho humor, photoshopearon una pileta y una cancha de fútbol sobre su cabeza, acompañando la hilarante imagen con su propia frase de cabecera que resonó en Casa Rosada: "No tengo nada que esconder".
Por su parte, el analista político José Benegas disparó con munición gruesa al compartir la foto de un lujoso avión privado: "A Adorni no lo ofende que la información haga suponer que es chorro, sino que se diga que el gobierno no lo respalda para serlo". Tampoco faltaron quienes se burlaron de sus gesticulaciones exageradas al momento de "responder preguntas de periodistas que no sean sus amigos".
La ironía por la "escolta" de ministros a Manuel Adorni
Otro momento sumamente comentado de la jornada fue la presencia de gran parte del Gabinete nacional en primera fila, un claro y forzado gesto de apoyo político. Sin embargo, el rostro adusto e inexpresivo de los funcionarios motivó el sarcasmo tuitero: "Entusiasmo y convicción total para escoltar la conferencia Adorni", ironizó el periodista Robertino Sánchez Flecha al compartir la captura de la transmisión oficial.
Finalmente, frente al notorio fastidio y los exabruptos del jefe de Gabinete ante las repreguntas de la prensa acreditada, los memoriosos reflotaron imágenes del pasado: "Quizás no se acuerden porque eran chicos, pero antes hacían cosas como estas... por bastante menos", señaló un usuario en la plataforma X, mostrando una antigua y masiva protesta de periodistas opositores exigiendo conferencias libres y sin escraches oficiales.
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