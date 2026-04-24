Los trenes de dos pisos con última tecnología que compró un Gobierno con cargadores USB, LED y baño privado
El Gobierno español de Pedro Sánchez activó la entrega de modernos trenes de dos pisos con luces LED y puertos USB. Conocé cómo es esta increíble flota.
La red de Cercanías de Madrid comenzará a operar próximamente con una nueva flota de trenes de dos pisos adquirida bajo la actual gestión gubernamental de España. Estos enormes y modernos vehículos de última generación prometen transformar definitivamente la gran experiencia de viaje de miles de pasajeros diarios.
Cómo son y qué comodidades tienen los nuevos trenes de dos pisos
Tras varios meses de demora en los procesos de homologación técnica, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, confirmó que los primeros vehículos comenzarán a circular comercialmente después del mes de septiembre. Se trata de unidades modulares de 100 y 200 metros de largo que combinan de forma armónica coches de uno y dos pisos, logrando alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h y una impresionante capacidad para casi 1.900 pasajeros por formación.
El confort de los usuarios es uno de los grandes e innegociables pilares del diseño europeo para estos nuevos transportes públicos. Todas las flamantes formaciones cuentan con accesibilidad total sin necesidad de usar escalones desde el andén, modernos sistemas de aire acondicionado, cargadores USB y enchufes en todos los asientos, amplias pantallas de información en tiempo real, iluminación LED de bajo consumo y áreas exclusivas para viajar cómodamente con bicicletas o carritos infantiles.
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La millonaria inversión de Pedro Sánchez en España
Para concretar esta inmensa renovación de la flota ferroviaria, la administración de Pedro Sánchez destinó una inversión global que supera ampliamente los 1.306 millones de euros. El contrato firmado con la reconocida compañía fabricante Stadler contempla la entrega total de 79 trenes de gran capacidad para la operadora Renfe.
El plan oficial establece que las primeras cinco formaciones se incorporen de forma inminente para realizar diversas simulaciones y pruebas técnicas en vías. Luego, el Estado español continuará recibiendo unidades todos los meses de forma progresiva hasta completar el lote asignado para modernizar por completo la red de movilidad madrileña.
La fallida experiencia de los trenes de dos pisos en Argentina
La incorporación de esta tecnología en Europa inevitablemente trae a la memoria el intento fallido de implementar trenes de dos pisos en la República Argentina. En el año 2006, el Gobierno impulsó la llegada de los vagones "PUMA" fabricados por EMFER para el ramal del Tren Sarmiento.
Aquellas unidades nacionales también contaban con tecnología avanzada para la época, como pantallas LED, monitoreo satelital y asientos ergonómicos. Sin embargo, el proyecto fue un fracaso absoluto: apenas se fabricaron cinco formaciones y duraron solo ocho años en funcionamiento.
En 2022, Trenes Argentinos puso en marcha un plan para recuperar y modernizar 23 coches de doble altura. Los trabajos, realizados en el Astillero Tandanor, buscan dotar a los vagones de baños con sistema de vacío, cargadores USB y nuevos sistemas de iluminación. Estas unidades reformadas estarían destinadas a cubrir servicios de cercanía como el tramo Merlo-Lobos y trayectos de larga distancia, impulsando nuevamente la industria nacional ferroviaria. Con el gobierno de Javier Milei quedó desactivado.
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