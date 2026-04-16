Trenes: derogaron la resolución que obligaba a formaciones del Mitre y Sarmiento a entrar a terminales a 5 km/h

La medida será efectiva cuando se publique en el Boletín Oficial.

resolucion trenes

El plan de derogación mostró avances días después de que se concretara la reapertura de la estación Retiro del tren Mitre, la cual estuvo cerrada durante dos meses debido a obras de renovación. Desde Trenes Argentinos aseguraron que se llevaron a cabo refacciones en la estructura ferroviaria, las cuales incluyeron, entre otras cosas la instalación del sistema de frenado automático ATS (Automatic Train Stop) en la terminal cabecera de la línea Mitre. A los cambios se le sumaron también la renovación del antiguo sistema de señalamiento, con más de cien años de antigüedad, por equipamiento moderno.

A partir de esta medida se espera que en los próximos días las formaciones del Mitre ingresen a las terminales de sus cabeceras a una mejor velocidad, lo que probablemente mejorará los tiempos de viaje y disminuirá la espera de los pasajeros, así como también reducir aglomeraciones en hora pico.