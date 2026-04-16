Trenes: derogaron la resolución que obligaba a formaciones del Mitre y Sarmiento a entrar a terminales a 5 km/h
La resolución que limitaba la velocidad del ingreso de las formaciones a Retiro y Once fue derogada. Qué indica la nueva norma.
El Gobierno derogó la resolución que obligaba a los trenes de la línea Mitre Sarmiento y Urquiza a ingresar a las terminales a una velocidad máxima de 5 km/h. La medida había sido implementada tras el segundo accidente de Once y su eliminación apunta a agilizar la operación ferroviaria en dos de los ramales más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La resolución eliminada había sido impuesta hace trece años como consecuencia del segundo accidente de Once. El siniestro se produjo el 19 de octubre de 2013, cuando una formación del tren Sarmiento ingresó a la cabecera a una velocidad superior a la permitida, colisionando contra los paragolpes y subiéndose a la plataforma. Por el hecho, más de 100 personas resultaron heridas.
Tras un análisis exhaustivo, desde Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros organismos, dictaminaron a favor de remover la restricción respecto a la velocidad con la cual los trenes ingresaban a las terminales.
La nueva resolución expresa que, “en caso de considerarlo necesario por cuestiones de seguridad operativa”, será decisión de cada empresa operadora continuar aplicando restricciones de velocidad o medidas para “mitigar cualquier riesgo en los procesos de ingreso de los trenes a estaciones terminales”.
Desde Trenes Argentinos consideraron que la medida anterior dictada “en un contexto excepcional” y que “las condiciones que motivaron el dictado de dicha norma han sido sustancialmente superadas tanto desde el punto de vista tecnológico como procedimental, en particular mediante el sistema ATS (Automatic Train Stop)”, según publicó el medio EnElSubte.
La medida será efectiva cuando se publique en el Boletín Oficial.
El plan de derogación mostró avances días después de que se concretara la reapertura de la estación Retiro del tren Mitre, la cual estuvo cerrada durante dos meses debido a obras de renovación. Desde Trenes Argentinos aseguraron que se llevaron a cabo refacciones en la estructura ferroviaria, las cuales incluyeron, entre otras cosas la instalación del sistema de frenado automático ATS (Automatic Train Stop) en la terminal cabecera de la línea Mitre. A los cambios se le sumaron también la renovación del antiguo sistema de señalamiento, con más de cien años de antigüedad, por equipamiento moderno.
A partir de esta medida se espera que en los próximos días las formaciones del Mitre ingresen a las terminales de sus cabeceras a una mejor velocidad, lo que probablemente mejorará los tiempos de viaje y disminuirá la espera de los pasajeros, así como también reducir aglomeraciones en hora pico.
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