Cómo es el histórico tren Roca que podría ser restaurado para volver a entrar en circulación

Al menos así consta en varios medios esta semana, que se hicieron eco de la posibilidad de un homenaje a 40 años de la llegada de los trenes Toshiba, como publicó El Destape.

Los primeros coches empezaron a llegar al país en 1983 y hubo que hacer una modificación importante a la red ferroviaria porque fueron los primeros con trenes de Argentina en funcionar con corriente alterna y sistema de detención automática de tren (ATS) de señalamiento.

tren roca

En 1985, la entrada en circulación de los trenes Toshiba implicó un trabajo conjunto entre técnicos locales y japoneses, además de la electrificación de 25.000 voltios del recorrido desde Plaza Constitución en sus diferentes ramales: Alejandro Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques, y más.

Si bien está confirmado que existe un trabajo de restauración de las formaciones Toshiba, no existen datos sobre el fin de esos vagones "rehabilitados" ni hay una esquema oficial para su reingreso a las vías del tren Roca, que por otra parte no han cambiado tanto en 40 años.