Cómo es el histórico tren Roca que podría ser restaurado para volver a entrar en circulación
Después de años de formaciones celestes con publicidades de todos los tamaños, un clásico de las vías de zona sur podría volver por su 40o aniversario.
Todavía no hay nada seguro, pero los fans del sistema ferroviario ya saborean la posibilidad de que una formación de los trenes ochentosos Toshiba vuelva a entrar en circulación para celebrar su 40a aniversario.
Corría el año 2016 cuando empezaron a salir de circulación los vagones y locomotoras que habían llegado de Japón en 1985 como promesa de un medio de transporte seguro, rápido y eficaz en la Línea Roca, que conecta Plaza Constitución con varios puntos del sur del Conurbano.
Técnicamente hasta el día de hoy hay un puñado de formaciones Toshiba en funcionamiento, pero ya no con los icónicos colores blanco, rojo y verde, que fueron desplazados por el celeste institucional de Trenes Argentinos.
En 2002, antes de ser reemplazados, los Toshiba sufrieron una modificación "antivandálica" por orden de las autoridades ferroviarias de ese entonces que cambiaron los asientos de cuerina para evitar el deterioro del patrimonio.
Pero los técnicos y mecánicos comenzaron a trabajar en el taller del Roca en Remedios de Escalada para poner en valor las unidades y lograr que circulen nuevamente.
Al menos así consta en varios medios esta semana, que se hicieron eco de la posibilidad de un homenaje a 40 años de la llegada de los trenes Toshiba, como publicó El Destape.
Los primeros coches empezaron a llegar al país en 1983 y hubo que hacer una modificación importante a la red ferroviaria porque fueron los primeros con trenes de Argentina en funcionar con corriente alterna y sistema de detención automática de tren (ATS) de señalamiento.
En 1985, la entrada en circulación de los trenes Toshiba implicó un trabajo conjunto entre técnicos locales y japoneses, además de la electrificación de 25.000 voltios del recorrido desde Plaza Constitución en sus diferentes ramales: Alejandro Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques, y más.
Si bien está confirmado que existe un trabajo de restauración de las formaciones Toshiba, no existen datos sobre el fin de esos vagones "rehabilitados" ni hay una esquema oficial para su reingreso a las vías del tren Roca, que por otra parte no han cambiado tanto en 40 años.
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