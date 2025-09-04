Mar Tarrés habló de su pérdida de peso y de las críticas que recibe en las redes: "Me dicen anoréxica"
En Mujeres Argentinas, la influencer contó su transformación, revivió momentos duros y habló del bullying que sufrió por su imagen.
Mar Tarrés se consolidó como una de las personalidades mediáticas más destacadas de la Argentina, tanto por su trabajo vinculado a la moda como por su activismo en redes sociales. Sin embargo, detrás de cada publicación y de sus apariciones televisivas, la modelo cordobesa atravesó un proceso personal atravesado por críticas, hostigamiento y la lucha diaria contra los prejuicios relacionados con su imagen. En los últimos meses, ese recorrido sumó un nuevo capítulo cuando decidió compartir con su público las dificultades y aprendizajes de su propia pérdida de peso.
La influencer relató su experiencia en Mujeres Argentinas, el programa conducido por María Belén Ludueña en El Trece. A través de una videollamada con el panel, Mar abrió su corazón sobre los momentos más duros de su historia reciente. “Hace unos años he llegado a querer hasta suicidarme por la cantidad de acoso y bullying que sufrí en las redes sociales, aparte de que fui una niña que sufrió bullying en la escuela, siendo gordita”, confesó durante la charla en vivo.
El hostigamiento, contó, comenzó cuando era niña, pero se intensificó con su exposición mediática. “Ese año gané pesando casi 150 kilos. Y ese año fue donde llegaba la noche a mi casa, sufría tanto bullying en las redes que tenía ganas de no despertarme al otro día”, recordó sobre el 2016, cuando fue elegida Chica del Verano en Carlos Paz. Lejos de blindarla, esa coronación la colocó en el centro de crueles comentarios y agresiones anónimas.
Con el tiempo, Mar resignificó ese acoso: “Como empresaria en las redes sociales aprendí que ya está, que el bullying es para todo el mundo, que no es para mí, que no es personal”. También identificó a los agresores: “Detrás de un teclado, de un celular, hay personas frustradas que seguramente están al pedo en la casa, que no tienen laburo, que no tienen nada que hacer”. Y fue más allá al señalar que transformó esa hostilidad en un recurso: “Voy a hacer plata con la gente que me bardea”, admitió.
El cambio físico tampoco la libró de la crítica. Incluso después de perder peso, las observaciones continuaron con nuevos tintes. “El tema con mi cuerpo era reiterativo y ahora me pasa que bajé 60 kilos, me dicen anoréxica. Ayer, por ejemplo, leí un comentario que me puso una señora: ‘ya estás anoréxica’”, relató sobre las reacciones actuales en redes.
En su testimonio televisivo, Tarrés pidió empatía para quienes transitan procesos similares: “No tienen que ver solamente con ‘ay, como porque me gusta comer’ y nada más, o ‘no como porque no quiero comer’. Entonces les pido respeto para quienes atravesamos estas situaciones”.
Su lucha por la aceptación, el bienestar y la salud viene de larga data. A fines de 2024, sorprendió a sus seguidores al anunciar que había bajado 44 kilos y que se había inscripto en un taller motivacional.
En Instagram, también mostró un costado íntimo. “Miren esta remera, yo la usaba para ir al gimnasio o la usaba para estar de entrecasa”, expresó mientras se quitaba la prenda que ahora le queda grande, dejando ver su figura renovada.
Fiel a su estilo, la modelo habló sin filtros sobre el bullying, las transformaciones de su cuerpo y la importancia de construir redes reales de apoyo y educación. Desde Córdoba hasta la televisión nacional, su historia se transformó en un testimonio inspirador y en un refugio para quienes todavía buscan sentirse aceptados.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario