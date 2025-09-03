El lugar perfecto de Buenos Aires para una escapada con un atractivo único
Un rincón que combina tranquilidad con un entorno especial y una propuesta que atrapa a viajeros de todos los perfiles.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Chapalcó, un pequeño pueblo que supo resurgir del desastre, ofrece un refugio soñado con laguna, actividades al aire libre y hasta un camping libre para disfrutar sin gastar de más.
Qué se puede hacer en Chapalcó
La laguna Chasicó es el gran lugar. Este cuerpo de agua de más de 13.000 hectáreas se destaca por su profundidad y por ser uno de los mejores puntos de pesca de pejerrey de toda la región. De hecho, atrae a pescadores de todos los rincones del país.
La pesca en Chapalcó se puede realizar desde la costa o contratando excursiones en lancha. Además, la zona propone otras actividades náuticas como kayak o kitesurf. Hay senderos habilitados para caminatas y observación de aves en la Reserva Natural Chasicó.
Esta reserva es otro de los grandes tesoros del pueblo: alberga más de 140 especies animales, algunas en peligro de extinción, y ofrece una experiencia única para quienes disfrutan del ecoturismo. Chapalcó también cuenta con eventos y ferias durante la temporada estival.
El camping municipal se convierte en uno de los grandes atractivos para familias y jóvenes aventureros. Tiene fogones, baños, duchas y mucho espacio para armar carpa y disfrutar sin gastar en alojamiento.
Dónde queda Chapalcó
El pueblo de Chapalcó se encuentra en el partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires. Está a unos 800 kilómetros de la Capital Federal y cerca de Bahía Blanca, lo que lo vuelve accesible para quienes buscan una escapada diferente, sin grandes distancias ni complicaciones.
Rodeado de campo y naturaleza, este sitio aparece como una postal detenida en el tiempo, ideal para descansar, hacer actividades al aire libre y reconectar con lo esencial.
Cómo llegar a Chapalcó
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Autopista 25 de Mayo, luego seguir por Ezeiza-Cañuelas y continuar por la Ruta Nacional 3 hasta Azul. Desde ahí se empalma con la Ruta 51 y, más adelante, con la Ruta 22 hasta el kilómetro 751. A esa altura, un breve tramo de ripio conduce directo al pueblo.
Chapalcó ya cuenta con cabañas, casas de alquiler, proveedurías y restaurantes, lo que lo convierte en una opción completa para una escapada. El lugar combina infraestructura básica con la calma de lo simple, ideal para una pausa del ritmo urbano sin resignar servicios esenciales.
