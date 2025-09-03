El lugar perfecto de Buenos Aires para una escapada con un atractivo único.

Esta reserva es otro de los grandes tesoros del pueblo: alberga más de 140 especies animales, algunas en peligro de extinción, y ofrece una experiencia única para quienes disfrutan del ecoturismo. Chapalcó también cuenta con eventos y ferias durante la temporada estival.

El camping municipal se convierte en uno de los grandes atractivos para familias y jóvenes aventureros. Tiene fogones, baños, duchas y mucho espacio para armar carpa y disfrutar sin gastar en alojamiento.

Dónde queda Chapalcó

El pueblo de Chapalcó se encuentra en el partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires. Está a unos 800 kilómetros de la Capital Federal y cerca de Bahía Blanca, lo que lo vuelve accesible para quienes buscan una escapada diferente, sin grandes distancias ni complicaciones.

Rodeado de campo y naturaleza, este sitio aparece como una postal detenida en el tiempo, ideal para descansar, hacer actividades al aire libre y reconectar con lo esencial.

Cómo llegar a Chapalcó

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Autopista 25 de Mayo, luego seguir por Ezeiza-Cañuelas y continuar por la Ruta Nacional 3 hasta Azul. Desde ahí se empalma con la Ruta 51 y, más adelante, con la Ruta 22 hasta el kilómetro 751. A esa altura, un breve tramo de ripio conduce directo al pueblo.

Chapalcó ya cuenta con cabañas, casas de alquiler, proveedurías y restaurantes, lo que lo convierte en una opción completa para una escapada. El lugar combina infraestructura básica con la calma de lo simple, ideal para una pausa del ritmo urbano sin resignar servicios esenciales.