Martín Fierro 2018, el último homenaje a Pinky y Cacho Fontana

El discurso de Cacho Fontana fue uno de los momentos emotivos de la noche de los MartinFierroDeRadio.mp4

“Los estamos extrañando mucho en este momento. Ustedes no saben lo difícil que es alejarse de este medio, que ha sido tan generoso con nosotros, que nos ha dado tanto. Ese público que a lo mejor me estoy despidiendo ahora de ellos… Agradezco a APTRA esta posibilidad. Y por las dudas, no sé cómo será el destino, o no puedo imaginarlo, será la última posibilidad de hacer cámara y verlos a ustedes”, expresó Cacho junto al micrófono.

Ambos actualmente están viviendo en una clínica de rehabilitación en Palermo, donde se encontraron luego de varios años.

Pinky.mp4

Pinky, por su parte, acompañada por Héctor Larrea, expresó: “Cómo no me voy a sentir cómoda si la radio y la televisión son los únicos lugares en el mundo donde jamás he tenido miedo”.

Y tras un fuerte aplauso de todos los presentes, continuó: “Lo escuchaba a Cacho y él me dio una sorpresa. Estuvimos 30 años sin vernos y un día me llama por teléfono, yo ya llevaba un largo tiempo en la cama, y me dice: 'Hay un amigo mío que se llama Salvador que quiere hablar con vos'. Era el dueño de la clínica que hace honor a su nombre. Por eso este homenaje que me sensibiliza tanto se lo dedico a él, porque si no fuera por él yo no estaría acá para recibirlo”.