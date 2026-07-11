Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Noruega vs. Inglaterra
El duelo se disputa en Miami, donde se define quién juega ante el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza. Los detalles en la nota.
Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026, en Miami, en un duelo que definirá a otro de los semifinalistas del torneo.
El encuentro, que comenzará a las 18:00 (hora argentina), será transmitido en vivo por DSports, señal deportiva que televisa todos los partidos de la Copa del Mundo. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.
El seleccionado nórdico llegó a esta instancia como una de las grandes sorpresas del Mundial. Los dirigidos por Stale Solbakken vienen de eliminar a Brasil (2 a 1) en los octavos de final y atraviesan un momento histórico, con una generación liderada por Erling Haaland que buscará seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.
Inglaterra, por su parte, continúa como uno de los grandes candidatos del torneo. El conjunto británico superó a México en los octavos de final y apuesta por la jerarquía de Harry Kane y la calidad de Jude Bellingham para volver a la élite del fútbol.
Cómo ver en vivo Noruega vs. Inglaterra sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
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