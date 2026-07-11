La tarotista que acertó ante Egipto lanzó su pronóstico para Argentina vs. Suiza: qué dijo

“Obviamente no vamos a ir a penales. Así que tranquilos. No va a haber alargue”, aseguró la tarotista, generando expectativa entre quienes siguen sus pronósticos durante la participación argentina en el Mundial 2026.

Además, recordó lo ocurrido en el cruce ante Egipto y contó que, mientras el equipo nacional atravesaba un momento complicado en el partido, recibió numerosos mensajes negativos en sus redes sociales. Sin embargo, sostuvo que mantuvo su confianza en la interpretación que había realizado a través del tarot y remarcó que, finalmente, su lectura coincidió con el resultado deportivo.

En el cierre de la entrevista, Marcela López volvió a destacar la importancia de Lionel Messi dentro del equipo argentino. Según su interpretación, el capitán tendrá un papel determinante por su liderazgo y la influencia que ejerce dentro del plantel.

“Nos va a marcar el liderazgo y obviamente nos lleva a lo que es el triunfo”, concluyó la tarotista, dejando su pronóstico antes del trascendental partido de la Scaloneta ante Suiza.