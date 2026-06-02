Mick Jagger enardece con el comeback de The Rolling Stones: "Me encantaría salir de gira, no puedo esperar"
Las declaraciones de Mick Jagger reavivan la expectativa por una posible vuelta de The Rolling Stones a los escenarios y galvanizan la ilusión global de los fans.
Mick Jagger volvió a encender las expectativas de los fans de The Rolling Stones al referirse a la posibilidad de una nueva gira de la histórica banda británica. El legendario cantante dejó una frase que rápidamente se viralizó entre seguidores de todo el mundo y volvió a poner en agenda el futuro del grupo.
“Me encantaría salir de gira, no puedo esperar”, habría expresado Jagger al ser consultado sobre la chance de volver a los escenarios con los Stones, una banda que lleva más de seis décadas marcando la historia del rock.
La declaración no tardó en generar revuelo, sobre todo porque The Rolling Stones viene de un período de actividad intermitente, con presentaciones puntuales y rumores constantes sobre nuevos shows o posibles tours globales. En ese contexto, cualquier señal de Jagger es tomada como un indicio fuerte de que la maquinaria podría volver a ponerse en marcha.
A lo largo de los años, la banda liderada por Jagger junto a Keith Richards ha demostrado una capacidad única para reinventarse y seguir girando incluso con más de 80 años en algunos de sus integrantes. Sin embargo, cada nueva gira también abre interrogantes sobre la exigencia física y logística de un tour mundial a esa edad.
Por ahora no hay confirmaciones oficiales de fechas ni anuncios concretos por parte del entorno de The Rolling Stones, pero las palabras de Jagger alcanzaron para reavivar la ilusión de los fans, que ya empiezan a especular con un posible regreso a los escenarios en el corto plazo.
Mientras tanto, el mundo del rock sigue atento a cualquier movimiento de una de las bandas más influyentes de la historia, que cada vez que suena con un regreso, vuelve a ocupar el centro de la escena global.
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