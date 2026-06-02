Mick Jagger enardece con el comeback de The Rolling Stones: "Me encantaría salir de gira, no puedo esperar"

A lo largo de los años, la banda liderada por Jagger junto a Keith Richards ha demostrado una capacidad única para reinventarse y seguir girando incluso con más de 80 años en algunos de sus integrantes. Sin embargo, cada nueva gira también abre interrogantes sobre la exigencia física y logística de un tour mundial a esa edad.

Por ahora no hay confirmaciones oficiales de fechas ni anuncios concretos por parte del entorno de The Rolling Stones, pero las palabras de Jagger alcanzaron para reavivar la ilusión de los fans, que ya empiezan a especular con un posible regreso a los escenarios en el corto plazo.

Mientras tanto, el mundo del rock sigue atento a cualquier movimiento de una de las bandas más influyentes de la historia, que cada vez que suena con un regreso, vuelve a ocupar el centro de la escena global.