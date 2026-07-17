Antes de la final del Mundial 2026, jugador español habló de "cosas que nos han extrañado muchísimo"

Aymeric Laporte con las camisetas de España y Argentina. Foto: diario Marca

“Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje”, agregó.

Para el jugador seleccionado por Luis de la Fuente que milita en el Athletic de Bilbao, en el vestuario hablaron de la presunta agresividad argentina pero aclaró que “no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas”, dijo en ese sentido.

Finalmente y en entrevista con el diario deportivo Marca, Laporte tuvo palabras elogiosas para con Lionel Messi, a quien consideró “una leyenda de toda la vida” a la que, no obstante, quiere derrotar.

“Desde pequeños todos hemos visto vídeos de Leo. La verdad es que yo tengo muchos partidos contra él y en fotos, por desgracia [ríe]. En muchos momentos importantes aparece siempre. En muchos míos también. Es un futbolista increíble. Todos lo hemos disfrutado. Ahora espero que el Mundial no pueda ser para él, sino que sea para nosotros”, completó.