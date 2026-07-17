Antes de la final del Mundial 2026, jugador español habló de "cosas que nos han extrañado muchísimo"
El defensor Aymeric Laporte abonó la teoría de que los árbitros mundialistas sería permisivos con un supuesto juego demasiado agresivo de los argentinos.
En España ya comenzaron a celebrar la segunda estrella mundialista en su camiseta pero, antes de pegársela, deberán superar a la Argentina el próximo domingo en la final del Mundial 2026 que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey.
Y muchos españoles, además, abren el paraguas antes de que llueve, agitando una presunta agresividad de los dirigidos por Lionel Scaloni con respecto a la cual los árbitros serían, según el parecer de algunos, permisivos.
Así lo deslizó el defensor Aymeric Laporte, quien sobre el tema expresó que “en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”, acciones supuestamente agresivas de los argentinos “que se dejan pasar”.
“No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina”, dijo el futbolista nacido en Francia y nacionalizado español.
El de Scaloni “es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol”, añadió.
“Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje”, agregó.
Para el jugador seleccionado por Luis de la Fuente que milita en el Athletic de Bilbao, en el vestuario hablaron de la presunta agresividad argentina pero aclaró que “no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas”, dijo en ese sentido.
Finalmente y en entrevista con el diario deportivo Marca, Laporte tuvo palabras elogiosas para con Lionel Messi, a quien consideró “una leyenda de toda la vida” a la que, no obstante, quiere derrotar.
“Desde pequeños todos hemos visto vídeos de Leo. La verdad es que yo tengo muchos partidos contra él y en fotos, por desgracia [ríe]. En muchos momentos importantes aparece siempre. En muchos míos también. Es un futbolista increíble. Todos lo hemos disfrutado. Ahora espero que el Mundial no pueda ser para él, sino que sea para nosotros”, completó.
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