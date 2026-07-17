Donald Trump será el encargado de entregarle la Copa del Mundo al campeón
Así lo confirmó Gianni Infantino, titular de la FIFA. De este modo, Trump repetirá su rol en el Mundial de Clubes 2025 cuando coronó al Chelsea.
Ya lo había dicho Gianni Infantino -titular de la FIFA- hace poco menos de un mes: Donald Trump será quien entregue el trofeo a quien resulte campeón del mundo entre la Selección Argentina y España, que disputarán la final del Mundial 2026 este domingo, desde las 16:00 (hora Argentina), en New Jersey.
Donald Trump asistirá a una final de Copa del Mundo por primera vez
Donald Trump confirmó que asistirá a la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde además entregará el trofeo al campeón. Será la primera vez que el mandatario presencie un partido de esta Copa del Mundo, repitiendo el rol que tuvo en el Mundial de Clubes 2025 cuando se coronó el Chelsea.
En esa ocasión, el Chelsea consiguió el título de campeón tras golear 3-0 al Paris Saint-Germain, y Trump participó en la entrega de medallas para ambos equipos junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. De hecho, el mandatario estadounidense llegó a sumarse a la celebración de los futbolistas ingleses, quedándose a sonreír y aplaudir en medio del plantel del club londinense en lugar de retirarse del escenario.
Aunque Trump no estuvo en el debut de la selección estadounidense ante Paraguay el pasado 12 de junio por "problemas de agenda" -lo que desató rumores sobre su temor a recibir abucheos-, esta vez sí estará en el palco. Mientras tanto, en la cancha, Argentina buscará su cuarta estrella y España la segunda.
Cabe señalar que la presencia de Donald Trump se confirmó antes de una conferencia de prensa que ofreció ante una delegación de dirigentes del fútbol. En ella demostró haber seguido el torneo de cerca, elogió enormemente al astro argentino Lionel Messi e incluso saludó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
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