Donald Trump será el encargado de entregarle la Copa del Mundo al campeón

Gianni Infantino junto a Donald Trump.

Donald Trump asistirá a una final de Copa del Mundo por primera vez

Donald Trump confirmó que asistirá a la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde además entregará el trofeo al campeón. Será la primera vez que el mandatario presencie un partido de esta Copa del Mundo, repitiendo el rol que tuvo en el Mundial de Clubes 2025 cuando se coronó el Chelsea.