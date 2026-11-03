A casi tres meses del trágico terremoto, Colombia volvió a temblar: el sismo fue de magnitud 5,6

Un herido y numerosos evacuados, según un primer balance

Según un balance inicial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una persona resultó lesionada en Chaparral por la caída de una pared en una vivienda.

En Quimbaya, en el departamento del Quindío (centro), se desprendió parte de la estructura de una iglesia, sin que se registraran personas heridas.

Foto: EFE.

En Bogotá, el movimiento provocó evacuaciones en algunos conjuntos residenciales, aunque el alcalde, Carlos Fernando Galán, aseguró que no había daños ni afectaciones en la ciudad tras una primera revisión. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también descartó afectaciones mayores en ese departamento.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció la activación de los protocolos de emergencia y ordenó que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el departamento mientras se evalúa la situación.