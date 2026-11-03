A casi tres meses del trágico terremoto, Colombia volvió a temblar: el sismo fue de magnitud 5,6
El movimiento tuvo epicentro en Chaparral, departamento de Tolima, donde se registra una intensa actividad sísmica desde septiembre.
Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia la madrugada de este martes, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 335 muertos y cerca de 500.000 personas afectadas en el país.
El temblor se registró a las 04:13 hora local (09:13 GMT), con epicentro en el municipio de Chaparral, en la provincia del Tolima (centro-sur), y una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el boletín del SGC, que también registró varias réplicas minutos después del movimiento inicial.
De acuerdo con los datos difundidos previamente por el organismo, entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1100 sismos de magnitud superior a 2,0 en Chaparral.
El SGC señaló que una secuencia de estas características no había sido documentada anteriormente desde que comenzó a operar la Red Sismológica Nacional de Colombia.
Según varios reportes, el sismo también se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, entre otras.
Un herido y numerosos evacuados, según un primer balance
Según un balance inicial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una persona resultó lesionada en Chaparral por la caída de una pared en una vivienda.
En Quimbaya, en el departamento del Quindío (centro), se desprendió parte de la estructura de una iglesia, sin que se registraran personas heridas.
En Bogotá, el movimiento provocó evacuaciones en algunos conjuntos residenciales, aunque el alcalde, Carlos Fernando Galán, aseguró que no había daños ni afectaciones en la ciudad tras una primera revisión. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también descartó afectaciones mayores en ese departamento.
Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció la activación de los protocolos de emergencia y ordenó que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el departamento mientras se evalúa la situación.
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