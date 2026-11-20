Pedro Sánchez

Sánchez había advertido semanas atrás que, si el PP y Vox llegan al Gobierno, podrían aplicar en España un programa similar al del mandatario argentino y repasó los calamitosos resultados sociales y económicos del plan de Milei y Luis Caputo en nuestro país.

En el bloque económico del debate, Feijóo acusó a Sánchez de haber "triturado a la clase media" y reclamó una reducción de impuestos. "Tener trabajo no garantiza llegar a fin de mes", sostuvo el dirigente del PP, que también cuestionó la presión fiscal sobre los trabajadores autónomos.

El candidato opositor propuso bajar el impuesto a la renta de acuerdo con la inflación, eximir de la cuota de la Seguridad Social durante el primer año a los nuevos autónomos y eliminar la obligación de cobrar y declarar el IVA para quienes facturen menos de 85 mil euros.

Alberto Feijóo

Sánchez, en tanto, defendió los indicadores económicos y sociales de su gestión, aunque reconoció que su Gobierno cometió errores. También acusó al PP de impulsar una política de "involución, insultos, mentiras y recortes", y advirtió sobre el impacto que tendría una alianza con Vox en los servicios públicos, especialmente en salud y educación.

La corrupción fue otro de los ejes centrales del debate. Feijóo enumeró las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente y lanzó: "España merece un presidente decente y él no lo es". Sánchez respondió: "La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero, sí", y defendió su gestión frente a las acusaciones de la oposición.

En materia migratoria, Feijóo prometió que, si llega al Gobierno, "se van a acabar las regularizaciones masivas". Sánchez defendió la necesidad de la inmigración para la economía española y sostuvo que el país necesita trabajadores extranjeros, entre otros sectores, para la construcción.