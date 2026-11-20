A poco más de una semana de las elecciones en España, Sánchez y Feijóo protagonizaron un fuerte debate
Los principales candidatos en España cruzaron acusaciones y Javier Milei apareció como un protagonista del que Feijóo buscó despegarse
A diez días de las elecciones generales en España, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el Partido Soscialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, protagonizaron este jueves un duro debate televisivo, con acusaciones cruzadas por corrupción, economía y políticas sociales. En el tramo dedicado a política exterior, Javier Milei apareció como uno de los protagonistas del intercambio, luego de que Sánchez cuestionara los vínculos de su rival con dirigentes de la derecha internacional.
El debate estuvo estructurado en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior. El encuentro llegó en un momento de profunda polarización política y con los sondeos diarios que ubican a Feijóo dos puntos por encima de Sánchez.
Feijóo centró buena parte de sus intervenciones en los casos de corrupción que involucran al oficialismo y cuestionó la gestión económica de Sánchez. El presidente, por su parte, defendió los resultados de su Gobierno y advirtió sobre los posibles recortes que, según planteó, podrían llegar con una eventual alianza entre el PP y Vox.
Javier Milei, en el centro del debate
Sánchez cuestionó los vínculos de Feijóo con referentes de la derecha global y preguntó qué aportaron al mundo dirigentes como Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro. "¿Ha traído algo bueno Milei a Argentina? ¿Al mundo?", planteó el candidato socialista.
Feijóo respondió con ironía y acusó a Sánchez de desviar la discusión hacia otros países: "Nos ha dado la vuelta al mundo en un minuto. Ha hablado usted de Trump, de Milei, de Netanyahu, de Putin... Washington, Buenos Aires, Tel Aviv, Moscú, de todo menos de España. Esto es lo que ocurre cuando las cosas van mal en casa".
Sánchez había advertido semanas atrás que, si el PP y Vox llegan al Gobierno, podrían aplicar en España un programa similar al del mandatario argentino y repasó los calamitosos resultados sociales y económicos del plan de Milei y Luis Caputo en nuestro país.
En el bloque económico del debate, Feijóo acusó a Sánchez de haber "triturado a la clase media" y reclamó una reducción de impuestos. "Tener trabajo no garantiza llegar a fin de mes", sostuvo el dirigente del PP, que también cuestionó la presión fiscal sobre los trabajadores autónomos.
El candidato opositor propuso bajar el impuesto a la renta de acuerdo con la inflación, eximir de la cuota de la Seguridad Social durante el primer año a los nuevos autónomos y eliminar la obligación de cobrar y declarar el IVA para quienes facturen menos de 85 mil euros.
Sánchez, en tanto, defendió los indicadores económicos y sociales de su gestión, aunque reconoció que su Gobierno cometió errores. También acusó al PP de impulsar una política de "involución, insultos, mentiras y recortes", y advirtió sobre el impacto que tendría una alianza con Vox en los servicios públicos, especialmente en salud y educación.
La corrupción fue otro de los ejes centrales del debate. Feijóo enumeró las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente y lanzó: "España merece un presidente decente y él no lo es". Sánchez respondió: "La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero, sí", y defendió su gestión frente a las acusaciones de la oposición.
En materia migratoria, Feijóo prometió que, si llega al Gobierno, "se van a acabar las regularizaciones masivas". Sánchez defendió la necesidad de la inmigración para la economía española y sostuvo que el país necesita trabajadores extranjeros, entre otros sectores, para la construcción.
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