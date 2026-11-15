Nuevo accidente ferroviario en España: descarriló un tren de carga y crece la tensión en las vías
El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo en el tramo que une Madrid con Ávila. El maquinista sufrió heridas leves y el servicio quedó temporalmente suspendido.
Un nuevo accidente ferroviario sacudió a España este domingo 15 de noviembre, cuando la locomotora de un tren de mercancías descarriló en la vía que conecta Madrid con la ciudad de Ávila, al oeste de la capital.
El hecho reavivó la alarma y la tensión social por la seguridad en el sistema de transporte, tras una serie de graves tragedias viales registradas durante el año que derivaron en fuertes cuestionamientos institucionales.
Cómo fue el accidente y el estado del maquinista
El episodio se produjo en la madrugada en las cercanías del municipio madrileño de Zarzalejo. De acuerdo con las primeras evaluaciones técnicas, un posible desprendimiento de tierra provocado por las intensas lluvias en la zona habría ocasionado el descarrilamiento de la formación.
El maquinista, único ocupante de la locomotora, debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias del SUMMA 112 y posteriormente trasladado al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda debido a fuertes dolores en la espalda. Las autoridades sanitarias confirmaron que presentaba heridas leves y que su vida no corría peligro.
Impacto en el servicio y plan de contingencia
Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre los municipios de Robledo de Chavela y Zarzalejo quedó completamente interrumpida, afectando de manera directa a los pasajeros que viajan habitualmente entre Madrid y Castilla y León.
Para garantizar la movilidad de los usuarios afectados mientras se desarrollan las tareas de despeje, peritaje y reparación de la infraestructura, el gestor público de infraestructuras Adif puso en marcha un plan de transporte alternativo mediante ómnibus de refuerzo en el tramo dañado.
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