Emilia Mernes le confesó a David Broncano el "acompañante" íntimo que perdió en un hotel
Durante su paso por el programa español La Revuelta para presentar su nuevo tema "BODYPAINTING", Emilia Mernes habló sin filtros.
Emilia Mernes volvió a conquistar al público español con una entrevista junto a David Broncano en el ciclo La Revuelta (RTVE). Con el objetivo de presentar su sencillo "BODYPAINTING", la estrella pop confesó haberse tomado "un whiskicito antes de entrar" al estudio, lo que dio pie a una charla sin filtros sobre un juguete íntimo.
La confesión íntima de Emilia Mernes y su presente a distancia con Duki
Al someterse a las tradicionales preguntas de Broncano sobre dinero y actividad sexual, la cantante —en pareja con el rapero Duki— sorprendió al reconocer que atraviesa una racha de poca actividad íntima debido a las exigencias laborales y los viajes constantes de ambos. "Tengo la libido repartida también con el trabajo. Estoy like a virgin, como Madonna", bromeó entre risas.
En ese contexto, la artista entrerriana reveló que la situación se complicó aún más tras haber extraviado un accesorio personal que había comprado anteriormente en territorio español y que olvidó en la habitación de un hotel:
- El objeto perdido: "Perdí un acompañante, un juguetito que adquirí en España. ¡Qué disgusto! Te da muchas alegrías", lanzó sin pudor ante las risas del estudio.
- El pedido al público: tras detallar que el dispositivo tenía "forma de corazón" y resultaba "muy interesante", aprovechó las cámaras para hacerle un guiño a sus seguidores: "Por ahí los fans me podrían regalar uno".
Su nuevo tema "BODYPAINTING" y la melancolía de los 30 años
Más allá de las anécdotas picantes, Emilia Mernes defendió el espíritu festivo de su nueva canción "BODYPAINTING", describiéndola como "música sensual que te invita a bailar porque también hay que divertirse", y recordó que muchas letras en inglés abordan temáticas similares sin recibir cuestionamientos.
Por último, la intérprete abrió su corazón sobre sus orígenes en una familia de panaderos —bromeando con que sus tíos a veces les adelantan primicias a los fanáticos que visitan el local— y reflexionó sobre cómo vive haber cumplido 30 años: aunque admitió sentir cierta melancolía al ver crecer a sus padres, aseguró atravesar su mejor etapa personal, lejos de las inseguridades de los 20 y disfrutando del privilegio de elegir con quién compartir su tiempo.
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