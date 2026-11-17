Por último, la intérprete abrió su corazón sobre sus orígenes en una familia de panaderos —bromeando con que sus tíos a veces les adelantan primicias a los fanáticos que visitan el local— y reflexionó sobre cómo vive haber cumplido 30 años: aunque admitió sentir cierta melancolía al ver crecer a sus padres, aseguró atravesar su mejor etapa personal, lejos de las inseguridades de los 20 y disfrutando del privilegio de elegir con quién compartir su tiempo.