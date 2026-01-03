Ahora, Donald Trump amenazó a Gustavo Petro, presidente de Colombia: "Que se cuide el trasero"

Y añadió: "No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la Patria y casi lo logran. Fui el que me dediqué a investigar 10 años y evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados Usted, Hassan, nunca lo hizo. ¿A qué debo tener? A la injusticia, la injusticia contra un ser humano lo enaltece".

Seguidamente, continuó: "No aparezco en el número 82 en ninguna lista de narcotraficantes ni mi hermano asesinó 700 personas en grupos de limpieza, ni aumenté la pobreza, ni mandé la gente por millones al hambre. Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz".

"En Nueva York estaba cobijado por la ley que protege la ONU y dije lo que pienso. Ningún ejército en Palestina puede obedecer las órdenes de genocidio. Ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo, porque es crímen contra la humanidad, no solo contra una nación. Si le parece terrible lo repito en esta red. Es norma mundial desde el tribunal de Nuremberg", concluyó.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026