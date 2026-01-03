Ahora, Donald Trump amenazó a Gustavo Petro, presidente de Colombia: "Que se cuide el trasero"
Tras capturas a Nicolás Maduro e invadir Venezuela, el mandatario estadounidense advirtió a su par colombiano. Mirá acá el video.
La relación entre Donald Trump y Gustavo Petro ha alcanzado un punto crítico este sábado, tras la confirmación de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. La tensión escaló rápidamente debido a declaraciones directas del presidente estadounidense que han puesto en alerta a la diplomacia regional.
Durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago este 3 de enero, Trump fue consultado sobre la postura de Petro respecto al operativo militar en Venezuela. El mandatario estadounidense fue tajante: "Petro tiene que cuidarse el trasero", afirmó Trump, vinculando directamente al presidente colombiano con el narcotráfico.
En este sentido, el republicano no solo lanzó una advertencia personal, sino que escaló sus acusaciones contra el Estado colombiano: aseguró que bajo el gobierno de Petro existen "laboratorios y fábricas" que envían droga directamente a Estados Unidos.
"Él será el siguiente", añadió, reiterando una amenaza que ya había lanzado en diciembre de 2025. Trump sugirió que, tras la caída de Maduro, el objetivo de su política de "presión máxima" se centrará en el mandatario colombiano si no "espabila" o cambia su rumbo político.
La respuesta de Gustavo Petro
El presidente Petro no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales, manteniendo un tono desafiante pero enfocado en su gestión, especialmente al mensaje del periodista opositor Hassan Nassar: "No estoy preocupado para nada. No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes".
Y añadió: "No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la Patria y casi lo logran. Fui el que me dediqué a investigar 10 años y evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados Usted, Hassan, nunca lo hizo. ¿A qué debo tener? A la injusticia, la injusticia contra un ser humano lo enaltece".
Seguidamente, continuó: "No aparezco en el número 82 en ninguna lista de narcotraficantes ni mi hermano asesinó 700 personas en grupos de limpieza, ni aumenté la pobreza, ni mandé la gente por millones al hambre. Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz".
"En Nueva York estaba cobijado por la ley que protege la ONU y dije lo que pienso. Ningún ejército en Palestina puede obedecer las órdenes de genocidio. Ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo, porque es crímen contra la humanidad, no solo contra una nación. Si le parece terrible lo repito en esta red. Es norma mundial desde el tribunal de Nuremberg", concluyó.
