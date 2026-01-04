Nicolás Maduro comparece este lunes ante la justicia de Estados Unidos en Manhattan

Según fuentes judiciales, el proceso que comienza este lunes podría extenderse por meses, dado el volumen de pruebas que la fiscalía asegura haber recolectado durante años de investigación silenciosa.

Mientras tanto, la captura de Maduro no estuvo exenta de violencia. La intervención de las fuerzas especiales estadounidenses en territorio venezolano dejó un saldo de aproximadamente 40 víctimas fatales y una Caracas bajo control militar extranjero.

A su vez, mientras el Departamento de Justicia defiende la legalidad de la operación como una acción contra el tráfico de drogas, el presidente Donald Trump introdujo una variable económica al confirmar que el objetivo final de Washington es facilitar que las petroleras estadounidenses retomen la explotación del crudo en suelo venezolano.