El problema de Donald Trump que explica la invasión: "EE.UU. tiene petróleo solo para seis años"
El politólogo español Juan Carlos Monedero sostiene que el deterioro del poder económico, energético y geopolítico de los Estados Unidos, empuja a Washington a una política cada vez más agresiva, marcada por el saqueo y la coerción.
El politólogo español Juan Carlos Monedero analizó el escenario internacional actual a partir de la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela y sostuvo que las acciones del gobierno de Donald Trump deben leerse en el marco de un declive de su poder, tanto en el plano económico como en el militar y tecnológico.
En un video difundido en redes sociales, Monedero afirmó que Estados Unidos enfrenta límites materiales cada vez más evidentes, entre ellos el agotamiento de sus reservas energéticas, lo que ayuda a comprender la creciente agresividad de su política exterior.
En ese contexto, sostuvo que Washington ya no puede competir con China en los principales terrenos de disputa global: "No puede competir ni en lo militar, ni en lo tecnológico, ni en lo comercial, su manera de mantener su nivel de vida es robando. Ignorarlo es de idiotas".
Monedero planteó que esta lógica no es nueva, pero que en la actual etapa adopta formas cada vez más explícitas y peligrosas. En ese sentido, vinculó las operaciones militares y las acciones de presión internacional con una estrategia de desestabilización abierta, que ya no se preocupa por guardar las formas del derecho internacional.
Finalmente, planteó una pregunta que apunta directamente al sistema internacional y a la reacción de otros países frente a este nuevo escenario internacional. Si Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, avanza en acciones que hasta hace poco parecían impensables, como el secuestro de un presidente, se preguntó si no llegó el momento de que el resto también adopten medidas excepcionales para ponerle límites a esa forma de ejercer el poder.
Quién es Juan Carlos Monedero
Juan Carlos Monedero es un politólogo, docente universitario y analista político español, especializado en teoría del Estado, geopolítica y procesos políticos en América Latina. Es doctor en Ciencia Política, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los fundadores del partido Podemos, fuerza clave en la reconfiguración política de España durante la última década.
A lo largo de su trayectoria, fue asesor de gobiernos latinoamericanos, autor de numerosos libros y ensayos sobre democracia, poder y crisis del capitalismo, y una voz habitual en el debate público internacional, con una mirada crítica sobre el imperialismo, el rol de Estados Unidos y las nuevas disputas por la hegemonía global.
Cristina Kirchner: El objetivo de Donald Trump es "apoderarse de la mayor reserva de petróleo"
La expresidenta Cristina Kirchner se refirió por primera vez a la captura de Nicolás Maduro, calificando el accionar de Estados Unidos como un "secuestro literal" que viola el Derecho Internacional. A través de sus redes sociales, advirtió que la administración de Estados Unidos "volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir".
La expresidenta vinculó el operativo militar con la histórica política del "Gran Garrote" (Big Stick), señalando que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado "atraso económico y social" en la región.
¿Qué es la política del "Gran Garrote" que mencionó Cristina Kirchner?
La política del "Gran Garrote" (Big Stick) hace referencia a la diplomacia estadounidense de principios del siglo XX, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt. Se basaba en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, legitimando acciones unilaterales bajo el pretexto de mantener el orden en el hemisferio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario