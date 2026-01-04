El problema de Donald Trump que explica la invasión: "EE.UU. tiene petróleo solo para seis años"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MonederoJC/status/2007794495300030668&partner=&hide_thread=false EEUU tiene petróleo solo para seis años. Y ya no puede competir con China ni en lo militar ni en lo tecnológico ni en lo comercial: su manera de mantener su nivel de vida es robando. Ignorarlo es de idiotas. Si Trump hace lo impensable, como secuestrar a un Presidente ¿no es hora… pic.twitter.com/yVOBc4QNCt — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) January 4, 2026

Quién es Juan Carlos Monedero

Juan Carlos Monedero es un politólogo, docente universitario y analista político español, especializado en teoría del Estado, geopolítica y procesos políticos en América Latina. Es doctor en Ciencia Política, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los fundadores del partido Podemos, fuerza clave en la reconfiguración política de España durante la última década.

A lo largo de su trayectoria, fue asesor de gobiernos latinoamericanos, autor de numerosos libros y ensayos sobre democracia, poder y crisis del capitalismo, y una voz habitual en el debate público internacional, con una mirada crítica sobre el imperialismo, el rol de Estados Unidos y las nuevas disputas por la hegemonía global.

Cristina Kirchner: El objetivo de Donald Trump es "apoderarse de la mayor reserva de petróleo"

La expresidenta Cristina Kirchner se refirió por primera vez a la captura de Nicolás Maduro, calificando el accionar de Estados Unidos como un "secuestro literal" que viola el Derecho Internacional. A través de sus redes sociales, advirtió que la administración de Estados Unidos "volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir".

La expresidenta vinculó el operativo militar con la histórica política del "Gran Garrote" (Big Stick), señalando que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado "atraso económico y social" en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2007821386065084488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007821386065084488%7Ctwgr%5Ef749069bda1507354ac9a0496f3f2d9160f0ac30%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fpolitica%2Fcristina-kirchner-el-objetivo-donald-trump-es-apoderarse-la-mayor-reserva-petroleo-n6230410&partner=&hide_thread=false Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.



En el pasado, la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026

¿Qué es la política del "Gran Garrote" que mencionó Cristina Kirchner?

La política del "Gran Garrote" (Big Stick) hace referencia a la diplomacia estadounidense de principios del siglo XX, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt. Se basaba en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, legitimando acciones unilaterales bajo el pretexto de mantener el orden en el hemisferio.