Netflix: la película turca de drama y romance que te va a llamar la atención

Kerim está profundamente enamorado de Elif, la joven que está a punto de casarse contra su voluntad. A través de distintos recuerdos del pasado, la película revela que Kerim pidió la mano de la joven, pero fue rechazado por su padre. Con la intención de demostrar su valía y ganarse su aprobación, decide alistarse en la milicia, donde conoce a Salih y forja con él una amistad inquebrantable.

En el presente, la historia toma un giro dramático cuando Salih escapa de un hospital y ambos se convierten en hombres buscados. A pesar del peligro, deciden continuar con su plan y dirigirse al lugar donde se celebrará la boda, sin saber qué les depara el destino. El viaje se transforma así en un recorrido cargado de emociones, confesiones y decisiones que marcarán sus vidas para siempre.

Reparto de "Que tengas un buen viaje"

Engin Akyürek como Salih

Tolga Saritas como Kerim

Belfu Benian como Duygu

Öykü Naz Altay como Elif

Gökhan Soylu como Davut

Devrim Özder Akin como Recep

Özem Çakar Yalçinkaya como Ayse

Ebru Nil Aydin como Arzu

Trailer de "Que tengas un buen viaje"