Donald Trump redobla la presión y lanza fuerte advertencia a Delcy Rodríguez: "Precio muy alto"

La advertencia llega en un momento de máxima incertidumbre para el país caribeño, que busca reorganizarse bajo el mando de Rodríguez mientras enfrenta una fuerte presencia militar y diplomática de Washington en la región.

Repercusiones en Washington

Las palabras de Trump confirman que el objetivo de la Casa Blanca no se limitó a la detención de la figura de Maduro, sino que busca un cambio estructural en el sistema de gobierno venezolano.

Analistas internacionales sugieren que el "precio alto" mencionado por el mandatario podría referirse a nuevas sanciones económicas personales o, incluso, a operativos similares contra quienes continúen con la línea política anterior.