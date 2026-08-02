Lula da Silva buscará un histórico cuarto mandato: el PT oficializó su candidatura para las presidenciales
El presidente de Brasil fue proclamado como candidato del oficialismo durante una convención partidaria en San Pablo.
El Partido de los Trabajadores (PT) confirmó este domingo que Luiz Inácio Lula da Silva será su candidato para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. De esta manera, el actual mandatario buscará alcanzar un histórico cuarto mandato no consecutivo al frente del país.
La oficialización se llevó a cabo durante una convención partidaria realizada en el Expo Center Norte, en San Pablo, donde el presidente del PT, Edinho Silva, anunció que la fórmula del oficialismo volverá a estar integrada por Lula y el vicepresidente Geraldo Alckmin. El acto reunió a unos tres mil militantes, dirigentes y funcionarios de la coalición Juntos por Brasil.
A sus 80 años, Lula afrontará la séptima campaña presidencial de su carrera política y buscará renovar el respaldo popular en un escenario marcado por fuertes tensiones políticas y económicas.
Una campaña atravesada por la economía y la polarización
En los últimos meses, el mandatario aseguró que mantiene "la misma energía de cuando tenía 30 años" y centró buena parte de su discurso en la defensa de la soberanía brasileña. En ese marco, también lanzó críticas hacia la influencia de Estados Unidos en la región y cuestionó al presidente Donald Trump.
El oficialismo llega a la campaña con algunos indicadores que considera favorables, entre ellos la reducción del desempleo y la baja de los índices de pobreza durante la actual gestión. Sin embargo, también deberá enfrentar cuestionamientos por la desaceleración económica, la persistencia de la inflación, el elevado déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública.
A ese escenario se sumó recientemente la decisión de la Corte Suprema de Brasil de autorizar una investigación por presunto tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, el hijo mayor del presidente, conocido públicamente como "Lulinha".
Flávio Bolsonaro será el rival del oficialismo
Del lado de la oposición, el senador Flávio Bolsonaro fue oficializado la semana pasada como candidato del espacio conservador, luego de que el expresidente Jair Bolsonaro quedara inhabilitado para competir en las elecciones.
De acuerdo con la última encuesta publicada por Datafolha, la disputa aparece completamente abierta. El sondeo le otorga a Lula un 48% de intención de voto en un eventual balotaje, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 43%, una diferencia que anticipa una de las contiendas electorales más ajustadas y polarizadas de los últimos años en Brasil.
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