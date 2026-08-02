Lula da Silva buscará un histórico cuarto mandato: el PT oficializó su candidatura para las presidenciales

A ese escenario se sumó recientemente la decisión de la Corte Suprema de Brasil de autorizar una investigación por presunto tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, el hijo mayor del presidente, conocido públicamente como "Lulinha".

Flávio Bolsonaro será el rival del oficialismo

Del lado de la oposición, el senador Flávio Bolsonaro fue oficializado la semana pasada como candidato del espacio conservador, luego de que el expresidente Jair Bolsonaro quedara inhabilitado para competir en las elecciones.

De acuerdo con la última encuesta publicada por Datafolha, la disputa aparece completamente abierta. El sondeo le otorga a Lula un 48% de intención de voto en un eventual balotaje, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 43%, una diferencia que anticipa una de las contiendas electorales más ajustadas y polarizadas de los últimos años en Brasil.