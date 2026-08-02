Conmoción en Grecia: chocaron dos helicópteros que combatían un incendio forestal

Indonesia: cinco muertos y 41 desaparecidos por el incendio de un ferry

Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas luego de que un ferry se incendiara frente a la isla de Madura, en Indonesia.

La embarcación, identificada como Mutiara Sentosa 2, cubría el trayecto entre el puerto de Surabaya, en la provincia de Java Oriental, y la ciudad de Makassar, en Célebes Meridional (Sulawesi del Sur), con 271 personas entre pasajeros y tripulantes. Hasta la tarde del domingo, las autoridades habían rescatado a 225 ocupantes y mantenían la búsqueda del resto.

Nanang Sigit, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Surabaya, precisó que el ferry se encontraba a unas 19 millas náuticas de la isla de Madura, el punto de tierra más cercano, y señaló que varias embarcaciones que navegaban por la zona se sumaron a las tareas de rescate.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde las cubiertas superiores mientras las llamas consumían parte del ferry. También se observó a pasajeros con chalecos salvavidas agrupados en uno de los costados de la embarcación, que luego fueron rescatados por embarcaciones que participaban del operativo.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron qué originó el incendio. La agencia de búsqueda y rescate de Surabaya indicó que la prioridad continúa siendo evacuar a los sobrevivientes y localizar a las personas desaparecidas, mientras se reforzaba el despliegue de embarcaciones y equipos de emergencia en la zona.

Indonesia, un archipiélago conformado por más de 17.000 islas donde el transporte marítimo es uno de los principales medios de conexión, registra con frecuencia accidentes de este tipo, muchos de ellos asociados a deficiencias en los controles de seguridad.