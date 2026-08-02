Conmoción en Grecia: chocaron dos helicópteros que combatían un incendio forestal
El accidente ocurrió durante un operativo para combatir las llamas al oeste de Atenas. Los dos pilotos murieron y otros dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados por los equipos de emergencia.
Chocaron dos helicópteros que participaban de un operativo para combatir un incendio forestal en Psatha, al oeste de Atenas, en Grecia. El accidente ocurrió mientras las aeronaves trabajaban en medio de fuertes vientos, que complicaban las tareas para contener el avance de las llamas.
Los helicópteros habían despegado cerca del mediodía de este domingo desde el aeropuerto militar de Eleusis, con dos tripulantes a bordo cada uno, y durante una maniobra de extinción chocaron en el aire. Imágenes difundidas por la televisión griega Mega muestran que las aspas de uno de los aparatos impactaron contra la parte inferior del otro, lo que provocó que una de las aeronaves se incendiara antes de precipitarse al suelo.
Tras el accidente, el Cuerpo de Bomberos de Grecia desplegó un amplio operativo de rescate para asistir a las tripulaciones y localizar a los ocupantes.
Los equipos de emergencia encontraron con vida a dos de los cuatro tripulantes, el capitán de uno de los helicópteros resultó ileso y el copiloto sufrió heridas leves. En tanto, los otros dos pilotos murieron como consecuencia del impacto, según confirmaron las autoridades.
El siniestro se produjo en medio de una compleja jornada para los equipos de emergencia, debido a los fuertes vientos que dificultaban tanto las tareas para controlar el incendio como las operaciones aéreas desplegada.
Indonesia: cinco muertos y 41 desaparecidos por el incendio de un ferry
Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas luego de que un ferry se incendiara frente a la isla de Madura, en Indonesia.
La embarcación, identificada como Mutiara Sentosa 2, cubría el trayecto entre el puerto de Surabaya, en la provincia de Java Oriental, y la ciudad de Makassar, en Célebes Meridional (Sulawesi del Sur), con 271 personas entre pasajeros y tripulantes. Hasta la tarde del domingo, las autoridades habían rescatado a 225 ocupantes y mantenían la búsqueda del resto.
Nanang Sigit, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Surabaya, precisó que el ferry se encontraba a unas 19 millas náuticas de la isla de Madura, el punto de tierra más cercano, y señaló que varias embarcaciones que navegaban por la zona se sumaron a las tareas de rescate.
Videos difundidos en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde las cubiertas superiores mientras las llamas consumían parte del ferry. También se observó a pasajeros con chalecos salvavidas agrupados en uno de los costados de la embarcación, que luego fueron rescatados por embarcaciones que participaban del operativo.
Hasta el momento, las autoridades no determinaron qué originó el incendio. La agencia de búsqueda y rescate de Surabaya indicó que la prioridad continúa siendo evacuar a los sobrevivientes y localizar a las personas desaparecidas, mientras se reforzaba el despliegue de embarcaciones y equipos de emergencia en la zona.
Indonesia, un archipiélago conformado por más de 17.000 islas donde el transporte marítimo es uno de los principales medios de conexión, registra con frecuencia accidentes de este tipo, muchos de ellos asociados a deficiencias en los controles de seguridad.
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