Andrés cumple 66 años entre escándalos y su detención: así fue la vida del expríncipe del Reino Unido

principe andres

En su libro, Giuffre narra con una crudeza desgarradora cómo fue entregada al Príncipe cuando apenas tenía 17 años. "Me enseñaron a sonreír mientras me destruían", afirma en un texto que menciona a Andrés 88 veces. Describe encuentros en los que el Duque, consciente de la minoría de edad de la joven, actuó con una prepotencia que ella define como si el abuso fuera "su derecho de nacimiento". La icónica foto de Andrés rodeando la cintura desnuda de Virginia en la casa de Maxwell, que él intentó negar sistemáticamente, se convirtió en la prueba irrefutable de un vínculo que hoy lo lleva al banquillo de los acusados.

Un sistema que ya no puede protegerlo

A lo largo de los años, Andrés acumuló denuncias por gastos extravagantes, amistades con dictadores y un uso abusivo de los fondos públicos. Sin embargo, el escándalo sexual es el que finalmente forzó a la Institución a soltarle la mano, como el mismo Rey Carlos III anunció hace tan solo unos meses. El arresto de esta mañana sugiere que las pruebas presentadas tras la muerte de Giuffre y la desclasificación de nuevos documentos de la "Lista de Epstein" fueron concluyentes. En especial porque se especula que el caso de “mala conducta en un cargo público” que acaba de comenzar tiene que ver con que le brindó "información confidencial" al magnate.

Hoy, el hombre que Isabel II acunó con una sonrisa diferente a la de sus otros hijos, se encuentra solo. Alejado de sus títulos, despojado de sus honores militares y repudiado por gran parte del pueblo británico, el Príncipe Andrés enfrenta el juicio de la historia y de la ley. El octavo en la sucesión al trono pasó de ser el héroe de los páramos de Malvinas a ser el símbolo de una maquinaria de impunidad que, finalmente, parece haberse detenido.

principe andres