Reino Unido: detuvieron al expríncipe Andrés por el escándalo de Jeffrey Epstein
El hermano del Rey Carlos III fue apresado por “mala conducta en un cargo público” justo el día de su cumpleaños número 66. Los detalles.
En los últimos años, el Príncipe Andrés y hermano menor del Rey Carlos III de Inglaterra protagonizó escándalo tras escándalo. Su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, además, complicó su situación de "una imagen limpia" para ser un miembro de la casa real británica. En especial, claro, en estos últimos meses cuando salieron aún más pruebas, incluyendo e imágenes y documentos que conectaban al ex duque de York con el magnate y pedófilo norteamericano.
Tal es así que, según informó la BBC, el hermano pequeño del Rey Carlos III de Inglaterra fue arrestado en el Palacio de Sandringham este jueves 19 de febrero, justo el mismo día que cumple 66 años. Los agentes se presentaron en el Palacio para interrogarlo a primera hora de la mañana por un cargo de "mala conducta en un cargo público como Representante Especial del Reino Unido para Comercio e Inversión Internacional", el mismo que ejerció entre 2001 y 2011 - justo cuando se relacionó con Epstein -.
Lo cierto es que, más allá de ser hijo de Isabel II, el Príncipe Felipe de Edimburgo y ahora hermano del rey, también ostentó el título de duque de York por 35 años, lo que lo convertía, no solo por ser "familia de", sino en uno de los miembros de la familia real en tener el tratamiento de "Su Alteza Real". Esto, entre tantas cosas, permite este caso que abrió la policía británica.
"Como parte de la investigación, hoy (19/2) arrestamos a un hombre de unos sesenta años del condado de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento. No revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales", revelaron de la agencia de Investigación.
Luego, el Subjefe de la Policía Oliver Wright, reveló: "Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente".
En tanto, en lo que respecta a la familia real británica, por el momento no hablaron al respecto ni emitieron ningún comunicado. Sin embargo, durante estos años, la casa Windsor optó por llevar el caso con total discreción, incluso retirando de todos los actos oficiales a Andrés y lo apartaron del ojo público. Además, quien lleva el título de Príncipe por ser de nacimiento, también fue relegado del Palacio de Windsor al de Sandringham, a las afueras de Reino Unido, para mantener un perfil discreto.
