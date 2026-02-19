Quién es José María Balcázar, el octavo presidente de Perú en menos de una década

Gobierno temporal y panorama político

Con su nombramiento, se convierte en el octavo jefe de Estado desde la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, una sucesión de mandatarios que refleja la inestabilidad de la última década. La coalición que le permitió llegar —con votos de Perú Libre y de Fuerza Popular— fue criticada como un pacto táctico más que como una propuesta programática.

Como presidente interino, Balcázar presidirá el Congreso y conducirá las riendas del Ejecutivo hasta el 28 de julio, cuando entregará el mando al ganador de los comicios del 12 de abril. En su primer mensaje sostuvo la necesidad de garantizar una transición pacífica y transparente, un compromiso que muchos observadores ponen a prueba por la fragmentación política vigente.

El panorama no invita al optimismo: Perú arrastra una década de crisis institucional y un Congreso partido en bloques con agendas enfrentadas. El futuro inmediato dependerá en buena medida de la capacidad de José María Balcázar para mantener el equilibrio político hasta la jornada electoral; si no, la montaña rusa institucional podría sumar otro capítulo antes del 28 de julio.