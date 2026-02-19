Quién es José María Balcázar, el octavo presidente de Perú en menos de una década
El abogado de 83 años se impuso a María del Carmen Alva en la segunda vuelta de votaciones.
El congresista José María Balcázar le ganó la elección a María del Carmen Alva y fue electo presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí. La definición se dio en una segunda vuelta porque, en la primera, ninguno de los dos candidatos había obtenido la mayoría simple de 59 votos del total de 117 representantes que sufragaron.
En su primer discurso ante el Congreso, Balcázar prometió defender la soberanía del país y las instituciones democráticas mientras esté en el cargo: Balcázar se desempeñará como mandatario hasta el 26 de julio, fecha en la que asumirá el cargo el ganador de las elecciones de abril.
Nacido en Cajamarca, Balcázar se graduó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y pasó parte de su trayectoria profesional en los tribunales.Fue magistrado y vocal supremo provisional antes de dar el salto al Parlamento en 2021, elegido por la provincia de Lambayeque en las listas de Perú Libre, el espacio que llevó a Pedro Castillo a la presidencia.
Su designación generó críticas por antecedentes profesionales: el Colegio de Abogados de Lambayeque publicó un rechazo públicorecordando que durante su gestión como decano le atribuyeron faltas éticas, además de procesos civiles y penales por supuesta apropiación de fondos y defraudación que terminaron con suexpulsión del colegio profesional. También provocó polémica por declaraciones sobre el matrimonio infantil.
En un debate parlamentario sobre la regulación del matrimonio infantil, Balcázar sugirió que las relaciones sexuales tempranas, en ausencia de violencia, podrían tener efectos positivos en el desarrollo psicológico de las niñas, postulado queel Ministerio de la Mujer rechazó con dureza. La congresista Susel Paredes dijo que por eso votó nulo. Fue también defensor público de Pedro Castillo en momentos clave.
Gobierno temporal y panorama político
Con su nombramiento, se convierte en el octavo jefe de Estado desde la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, una sucesión de mandatarios que refleja la inestabilidad de la última década. La coalición que le permitió llegar —con votos de Perú Libre y de Fuerza Popular— fue criticada como un pacto táctico más que como una propuesta programática.
Como presidente interino, Balcázar presidirá el Congreso y conducirá las riendas del Ejecutivo hasta el 28 de julio, cuando entregará el mando al ganador de los comicios del 12 de abril. En su primer mensaje sostuvo la necesidad de garantizar una transición pacífica y transparente, un compromiso que muchos observadores ponen a prueba por la fragmentación política vigente.
El panorama no invita al optimismo: Perú arrastra una década de crisis institucional y un Congreso partido en bloques con agendas enfrentadas. El futuro inmediato dependerá en buena medida de la capacidad de José María Balcázar para mantener el equilibrio político hasta la jornada electoral; si no, la montaña rusa institucional podría sumar otro capítulo antes del 28 de julio.
