La familia de Virginia Giuffre celebra el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor

Aunque en 2022 el acusado alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario —estimado en 14 millones de euros— para cerrar la demanda civil de Giuffre, nunca admitió su culpabilidad. No obstante, el escenario legal se ha vuelto insostenible con la aparición de nuevos testimonios. A principios de febrero, una segunda mujer, representada por el abogado Brad Edwards, denunció haber sido enviada al castillo de Windsor en 2010 como "mercancía" para mantener relaciones con él.

"En nombre de nuestra hermana, expresamos nuestro agradecimiento a la Policía de Thames Valley del Reino Unido por su investigación y la detención de Andrew Mountbatten-Windsor. Él nunca fue un príncipe. Para todos los supervivientes, Virginia lo hizo por vosotros".

La caída del otrora integrante de la realeza británica pone fin a años de negaciones y traslada el conflicto desde los titulares de la prensa directamente a los tribunales, cumpliendo el anhelo de justicia de quienes señalaron que los privilegios de cuna no pueden ser un escudo ante el delito.