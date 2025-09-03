Argentinos no podrán viajar sin visa a Estados Unidos por los escándalos de corrupción del gobierno de Milei

“Digamos que no nos pareció bien”, declaró a Axios un alto funcionario de la administración Trump. “Es vergonzoso”, agregó. El sitio norteamericano también consultó a la oficina de prensa de Milei, desde donde evitaron hacer comentarios. “No discutimos los detalles de conversaciones diplomáticas privadas”, respondieron.

La comitiva argentina, liderada por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se habría enterado de la cancelación del encuentro cuando se encontraba en pleno viaje a Estados Unidos, por lo que finalmente regresaron a Buenos Aires sin un entendimiento.