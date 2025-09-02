Por el escándalo de las coimas, Javier Milei cancela su visita a Fátima Florez en Las Vegas

“Ayer estaban buscando algunas reuniones con empresarios hoteleros para que tuviera agenda oficial, pero le dijeron a Javier Milei que no era conveniente en este contexto visitar a Fátima Florez. La recomendación fue que suspendiera el viaje, pero él no quiso”, sumó.

Si bien todavía no está confirmado quiénes lo acompañarán en la comitiva, se especulaba la ya habitual presencia de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), finalmente Karina no viajará. Por el contrario, quienes sí podrían acompañar a Milei serían el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

Semanas atrás, la propia imitadora había expresado: “Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”.

Finalmente, la presencia del mandatario fue confirmada por el empresario Jorge Elías, quien promocionó el espectáculo en Facebook: “¡Viene Milei!”, aseguró.

El lunes pasado, el propio Presidente aclaró los rumores que comenzaron a circular en los últimos días sobre una supuesta relación con la humorista. "¿Volviste con Fátima?", le pregunto Yanina Latorre en un mensaje. Sin vueltas, el mandatario fue contundente con su respuesta : "No. Se me hace imposible tener una relación razonable", sostuvo y agregó: "Tenemos una excelente relación de amistad".