Por el escándalo de las coimas, Javier Milei cancela su visita a Fátima Florez en Las Vegas
La periodista Rosario Ayerda confirmó por “Argenzuela”, en Radio 10, que el Presidente no verá a su expareja.
El presidente Javier Milei decidió cambiar el cronograma de su viaje a Estados Unidos por lo que no irá a la ciudad de Las Vegas y mantendrá las reuniones previstas con empresarios de multinacionales solamente en Los Ángeles. Además, regresará a Argentina un día antes de lo que estaba previsto.
Según confirmaron fuentes de Casa Rosada, el Presidente viajará el miércoles por la noche con destino a la ciudad de Los Ángeles, California, donde durante el jueves mantendrá “reuniones con un grupo selecto de empresarios”. En las últimas horas se confirmó que al día siguiente no se trasladará a Las Vegas, Nevada, tal como se había informado.
El cambio en la agenda presidencial se dio luego de que surgieran rumores respecto a la posible presencia del mandatario en el show que su expareja, Fátima Florez, dará en el Hotel Casino Sahara durante el viernes y sábado como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad.
“Javier Milei acaba de cancelar la visita que le iba a hacer a Fátima Florez en Las Vegas. No cancela el viaje, pero la agenda se va a concentrar solamente en Los Ángeles”, indicó la periodista Rosario Ayerda en “Argenzuela”, en Radio 10.
“Ayer estaban buscando algunas reuniones con empresarios hoteleros para que tuviera agenda oficial, pero le dijeron a Javier Milei que no era conveniente en este contexto visitar a Fátima Florez. La recomendación fue que suspendiera el viaje, pero él no quiso”, sumó.
Si bien todavía no está confirmado quiénes lo acompañarán en la comitiva, se especulaba la ya habitual presencia de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Sin embargo, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), finalmente Karina no viajará. Por el contrario, quienes sí podrían acompañar a Milei serían el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.
Semanas atrás, la propia imitadora había expresado: “Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”.
Finalmente, la presencia del mandatario fue confirmada por el empresario Jorge Elías, quien promocionó el espectáculo en Facebook: “¡Viene Milei!”, aseguró.
El lunes pasado, el propio Presidente aclaró los rumores que comenzaron a circular en los últimos días sobre una supuesta relación con la humorista. "¿Volviste con Fátima?", le pregunto Yanina Latorre en un mensaje. Sin vueltas, el mandatario fue contundente con su respuesta : "No. Se me hace imposible tener una relación razonable", sostuvo y agregó: "Tenemos una excelente relación de amistad".
