Estados Unidos: se detectó en humanos un gusano carnívoro

Una vez que los huevos de estas moscas eclosionan, salen las larvas, que usan sus afiladas fauces para excavar en la carne viva, causando miasis y afectando a los tejidos y órganos .

Estos gusanos suelen atacar principalmente al ganado, llegando a producir la muerte de los animales. En el caso de los humanos, hoy día se puede combatir con un tratamiento temprano.

En Estados Unidos, a este gusano barrenador se le agrega la adjetivación "del Nuevo Mundo", ya que la especie que suele aparecer allí es la Cochliomyia hominivorax, que tiene su origen en América Latina. Por el contrario, a la especie Chrysomya bezziana, se la denomina "del Viejo Mundo" ya que proviene de África, Asia y Oceanía.

Ante la alarma por el caso detectado en el paciente, las autoridades sanitarias de Estados Unidos sostuvieron que el riesgo para la salud pública es muy bajo.

Los antecedentes del gusano “barrenador” en Estados Unidos

En la década de 1950, el gusano barrenador representó un serio inconveniente en suelo estadounidense, afectando al ganado bovino, porcino, ovino, mascotas y personas.

En ese momento, para combatirlo se implementó la "técnica del insecto estéril”: como la hembra de esta mosca solo se aparea una vez en su vida, científicos estadounidenses criaron y soltaron a la superficie cientos de moscas machos estériles, para que se juntaran con las hembras y así evitar que estas se reprodujeran.

Gracias a esta acción, para 1966 se comunicó la erradicación del gusano barrenador en todo Estados Unidos y Centroamérica.

Sin embargo, a partir de 2022, este gusano volvió a expandirse desde Sudamérica hacia el norte y ya se detectaron casos cerca de la frontera estadounidense con México. Incluso, recientemente, Honduras informó 166 casos en humanos dentro de su territorio.

Por estos motivos, en varias oportunidades el Gobierno de Estados Unidos decidió prohibir las importaciones de ganado vacuno, bisontes y caballos provenientes de México.