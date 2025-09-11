Así fue la explosión de una pipa de gas en México que dejó al menos cuatro muertos

explosion pipa de gas iztapalapa mexico

Alrededor de las 17, el camión que transportaba un depósito con 49.500 litros de gas, volcó en una curva al intentar tomar el acceso a la autopista y provocó la fuga del combustible altamente inflamable y de color blanquecino.

En cuestión de minutos, y por causas que aun se investigan, el gas entró en combustión y provocó una poderosa explosión que quedó registrada en diferentes imágenes que captaron los múltiples testigos que se encontraban en el lugar. En los videos, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se vio el momento en que la bola de fuego se expandió y alcanzó diferentes autos y viviendas.

explosion pipa de gas iztapalapa mexico

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer la lista preliminar de los hospitalizados y dijo que se actualizaría a medida que continuaran las evaluaciones médicas. “Seguiremos prestando asistencia médica a las víctimas de este incidente”, expresó.

Según el diario El Universal, 12 personas fueron llevadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, nueve fueron llevadas al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata, 15 a la Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz, 15 a la Clínica de Morelos, cinco al Instituto Nacional de rehabilitación, uno al Rubén leñero y una persona más al hospital del ISSSTE de Zaragoza.

En el lugar se montó un importante operativo que incluyó a la policía local, paramédicos, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y los bomberos que consiguieron controlar las llamas y apagar los principios de incendios que se dispararon en zonas aledañas.

El estallido dañó 18 vehículos, varios de ellos con los neumáticos quemados y con las ventanillas rotas. A su vez, desde el gobierno local limitaron el transporte público en la zona. El tren más cercano dejó de funcionar y el tránsito se desvió.