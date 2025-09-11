Así fue la explosión de una pipa de gas en México que dejó al menos cuatro muertos
Un camión cisterna que transportaba 49.500 litros de gas volcó y se esparció en una autovía antes de estallar. Para contener las llamas se requirió la intervención del Ejército y la Guardia Nacional.
La Ciudad de México vivió horas de estupor tras la explosión de un camión cisterna que contenía gas en el sector este de la metrópolis por la cual murieron cuatro personas y otras 90 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad.
El camión que transportaba caso 50 mil litros de gas licuado volcó y una onda expansiva de gas se expandió por los alrededores del Puente de la Concordia, lo que generó una situación de extremo nerviosismo que quedó registrada en los impactantes videos que circularon rápidamente por las redes sociales.
"Lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas", señaló en la red social X la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, al tiempo que confirmó 90 lesionados, de los cuales 10 ya fueron dados de alta.
El hecho ocurrió en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, al sudeste de la Ciudad de México, a las 14.20 de la tarde de este miércoles. Las cámaras de seguridad de la autopista México-Puebla captaban una escena de rutina en la rotonda y varios desvíos de ese puente, que delimita el DF del Estado de México.
Alrededor de las 17, el camión que transportaba un depósito con 49.500 litros de gas, volcó en una curva al intentar tomar el acceso a la autopista y provocó la fuga del combustible altamente inflamable y de color blanquecino.
En cuestión de minutos, y por causas que aun se investigan, el gas entró en combustión y provocó una poderosa explosión que quedó registrada en diferentes imágenes que captaron los múltiples testigos que se encontraban en el lugar. En los videos, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se vio el momento en que la bola de fuego se expandió y alcanzó diferentes autos y viviendas.
La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer la lista preliminar de los hospitalizados y dijo que se actualizaría a medida que continuaran las evaluaciones médicas. “Seguiremos prestando asistencia médica a las víctimas de este incidente”, expresó.
Según el diario El Universal, 12 personas fueron llevadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, nueve fueron llevadas al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata, 15 a la Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz, 15 a la Clínica de Morelos, cinco al Instituto Nacional de rehabilitación, uno al Rubén leñero y una persona más al hospital del ISSSTE de Zaragoza.
En el lugar se montó un importante operativo que incluyó a la policía local, paramédicos, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y los bomberos que consiguieron controlar las llamas y apagar los principios de incendios que se dispararon en zonas aledañas.
El estallido dañó 18 vehículos, varios de ellos con los neumáticos quemados y con las ventanillas rotas. A su vez, desde el gobierno local limitaron el transporte público en la zona. El tren más cercano dejó de funcionar y el tránsito se desvió.
