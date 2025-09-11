Una formación del Tren Roca embistió a un micro en Monte Grande: hay al menos 12 heridos

Impactante choque entre un tren y un colectivo que dejó diez muertos en México

Un tren de carga de la empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) embistió este lunes a un colectivo de pasajeros de dos pisos en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, a unos 130 kilómetros de la capital.

El choque ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana, dejó 10 muertos y 55 heridos, y ya es investigado por las autoridades estatales.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, el tren arrolló a un autobús de la línea Herradura de Plata que cruzaba lentamente las vías en una zona industrial. Entre las víctimas fatales había siete hombres y tres mujeres, mientras que tres de los heridos fueron trasladados en helicóptero por la gravedad de sus lesiones.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el colectivo queda detenido sobre el cruce por el tránsito y es arrastrado varios metros tras el impacto. En el lugar no había barreras ni semáforos, solo una señal de “Alto” y otra deteriorada de “Cuidado con el Tren”.

La empresa CPKC, con sede en Calgary, lamentó la tragedia y aseguró que sus equipos colaboran con los peritajes. También llamó a respetar las señales viales en los pasos ferroviarios. La compañía de transporte de pasajeros expresó sus condolencias y dijo que coopera con la investigación.