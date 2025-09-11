Una formación del Tren Roca embistió a un micro en Monte Grande: hay al menos 12 heridos
El accidente ocurrió en Monte Grande y la protagonizó una formación del ramal Ezeiza que se dirigía hacia Plaza Constitución.
Un tren de la línea Roca protagonizó un accidente en las primeras horas de este jueves, cuando embistió a un micro con pasajeros que cruzaba un paso a nivel en la localidad bonaerense de Monte Grande. Se trata de una formación del ramal Ezeiza, que se dirigía hacia Plaza Constitución.
Según las primeras informaciones, el colectivo afectado pertenece a la conocida empresa Tienda León. Por suerte, los reportes iniciales indican que hay doce personas con heridas leves, principalmente golpes y traumatismos, y que ninguno estaría en estado de gravedad.
Tras el impacto, el servicio ferroviario se vio seriamente afectado. Ahora mismo, el Tren Roca opera de manera limitada, cubriendo solo el tramo entre Constitución y Monte Grande. Esto está generando demoras y complicaciones para miles de usuarios que usan este medio de transporte a diario.
Las autoridades ya están trabajando en el lugar para esclarecer las causas del choque y normalizar la situación lo antes posible.
Impactante choque entre un tren y un colectivo que dejó diez muertos en México
Un tren de carga de la empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) embistió este lunes a un colectivo de pasajeros de dos pisos en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, a unos 130 kilómetros de la capital.
El choque ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana, dejó 10 muertos y 55 heridos, y ya es investigado por las autoridades estatales.
De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, el tren arrolló a un autobús de la línea Herradura de Plata que cruzaba lentamente las vías en una zona industrial. Entre las víctimas fatales había siete hombres y tres mujeres, mientras que tres de los heridos fueron trasladados en helicóptero por la gravedad de sus lesiones.
Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el colectivo queda detenido sobre el cruce por el tránsito y es arrastrado varios metros tras el impacto. En el lugar no había barreras ni semáforos, solo una señal de “Alto” y otra deteriorada de “Cuidado con el Tren”.
La empresa CPKC, con sede en Calgary, lamentó la tragedia y aseguró que sus equipos colaboran con los peritajes. También llamó a respetar las señales viales en los pasos ferroviarios. La compañía de transporte de pasajeros expresó sus condolencias y dijo que coopera con la investigación.
