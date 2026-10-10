Astronautas del Artemis II revelaron lo que vieron al rodear la Luna: "Es indescriptible"

Por su parte Christina Koch expresó durante la misión Artemis II. “No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día”, afirmó mientras estaba a bordo del cohete.

“Veíamos destellos azules cuando cerrábamos los ojos”, agregó en una entrevista con El País.

En otro tramo de la misma conversación, Koch se autoproclamó como “una defensora de la ciencia”. En ese sentido, señaló, que -gracias a su experiencia en estaciones climáticas- sabe que “para explorar el universo y otros planetas, primero se debe entender cómo cuidar el nuestro”.

Los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen marcan hoy un hito histórico.

Artemis II rompió récord de distancia desde la Tierra

Además de permitir observaciones de la cara oculta de la Luna, Artemis II consiguió una marca histórica: sus tripulantes se convirtieron en los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra.

La misión superó el récord de distancia establecido por Apolo 13, que alcanzó aproximadamente 400 mil 171 kilómetros de nuestro planeta hace más de cinco décadas.

Aunque la cara oculta de la Luna no puede observarse desde la Tierra debido a la forma en que el satélite gira alrededor de nuestro planeta, ya había sido explorada mediante misiones robóticas. China, por ejemplo, envió las sondas Chang'e 4 en 2019 y Chang'e 6 en 2024; esta última logró recolectar muestras y transportarlas de regreso para su análisis.