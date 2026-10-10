Astronautas del Artemis II revelaron lo que vieron al rodear la Luna: "Es indescriptible"
Sus aportes se suman a los datos acumulados por los astronautas del programa Apolo y por exploradores robóticos durante décadas.
La misión Artemis II dejó imágenes y testimonios que marcaron un nuevo capítulo en la exploración espacial. Tras regresar a la Tierra el 10 de abril de 2026, los cuatro astronautas compartieron sus impresiones sobre el recorrido alrededor de la Luna, donde contemplaron paisajes que nunca antes habían observado directamente.
Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen, se prepararon con clases, simulaciones y prácticas de campo. Esa formación abarcó geografía lunar, geología y técnicas de observación. Sus aportes se suman a los datos acumulados por los astronautas del programa Apolo y por exploradores robóticos durante décadas, mientras la agencia prepara la exploración prolongada de la superficie de la Luna.
El registro científico incluye fotografías, relatos orales, dibujos y anotaciones. Según la NASA, los recursos ya sirven de base para diseñar la exploración de Artemis III y de las misiones que le seguirán.
Uno de los primeros mensajes del comandante Reid Wiseman llamó la atención por la manera en que describió la vista de nuestro planeta desde el espacio. Antes de que la tripulación perdiera comunicación con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos, expresó su asombro al observar la Tierra como una pequeña media luna suspendida en la oscuridad.
Wiseman también destacó la dificultad de encontrar palabras para describir lo que veía desde la cápsula Orión. Aseguró que las imágenes eran tan extraordinarias que resultaba complicado asimilarlas, incluso después de contemplarlas durante varios minutos.
Por su parte Christina Koch expresó durante la misión Artemis II. “No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día”, afirmó mientras estaba a bordo del cohete.
“Veíamos destellos azules cuando cerrábamos los ojos”, agregó en una entrevista con El País.
En otro tramo de la misma conversación, Koch se autoproclamó como “una defensora de la ciencia”. En ese sentido, señaló, que -gracias a su experiencia en estaciones climáticas- sabe que “para explorar el universo y otros planetas, primero se debe entender cómo cuidar el nuestro”.
Artemis II rompió récord de distancia desde la Tierra
Además de permitir observaciones de la cara oculta de la Luna, Artemis II consiguió una marca histórica: sus tripulantes se convirtieron en los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra.
La misión superó el récord de distancia establecido por Apolo 13, que alcanzó aproximadamente 400 mil 171 kilómetros de nuestro planeta hace más de cinco décadas.
Aunque la cara oculta de la Luna no puede observarse desde la Tierra debido a la forma en que el satélite gira alrededor de nuestro planeta, ya había sido explorada mediante misiones robóticas. China, por ejemplo, envió las sondas Chang'e 4 en 2019 y Chang'e 6 en 2024; esta última logró recolectar muestras y transportarlas de regreso para su análisis.
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