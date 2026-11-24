Alquiler y servicios compartidos (US$1.098): en una zona donde un departamento de un ambiente supera los US$2.000 mensuales, comparte vivienda con cuatro compañeros, ahorrando cerca de US$1.000 por mes.

Alimentación casi gratuita (US$28 en el mes): aprovecha las comidas gratuitas que ofrece Google en sus oficinas durante la semana laboral, reduciendo su gasto promedio en comida a unos US$70 mensuales (y apenas US$28 en agosto gracias a reservas previas), complementado con compras económicas como mantequilla de maní por su alto rendimiento proteico por dólar.

Transporte sin auto propio (US$48): no tiene vehículo, se moviliza a pie o en bicicleta, utiliza el subsidio de transporte público (Metro) que cubre su empleador y solo recurre a viajes cortos en aplicaciones cuando visita a familiares fuera de la ciudad.