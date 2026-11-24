Tiene 26 años, gana US$323.000 en Google, pero vive con menos de un salario mínimo al mes: su truco financiero
Charles Broomfield invierte cerca del 90% de sus ingresos en Google y mantiene gastos debajo de los US$20.000 anuales para alcanzar su independencia financiera.
A los 26 años, el analista de seguridad en inteligencia artificial de Google y creador de contenido Charles Broomfield proyecta ingresos anuales cercanos a los US$323.000 (salario corporativo y US$48.000 de su canal de YouTube), pero mantiene un estilo de vida austero en Washington D.C. que le permite vivir con menos de un salario mínimo al mes.
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Según relató en el ciclo "Millennial Money" de la cadena CNBC, sus gastos esenciales rondan los US$1.477 mensuales —menos de US$20.000 al año, por debajo de los US$23.700 anuales promedio que percibe un trabajador de jornada completa con sueldo mínimo en Estados Unidos—, logrando ahorrar e invertir cerca del 90% de todo lo que gana.
El truco financiero detrás de su ahorro extremo y en qué gasta su dinero
Inspirado desde los 17 años en el movimiento FIRE (Financial Independence, Retire Early, o independencia financiera y retiro temprano), Broomfield decidió evitar cualquier inflación de su estilo de vida pese a haber triplicado sus ingresos desde que se graduó en 2022. En un mes testigo como agosto, donde destinó US$17.931 directamente a su fondo de retiro 401(k) y a una cuenta de inversiones bursátiles, sus egresos operativos se redujeron al mínimo indispensable:
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Alquiler y servicios compartidos (US$1.098): en una zona donde un departamento de un ambiente supera los US$2.000 mensuales, comparte vivienda con cuatro compañeros, ahorrando cerca de US$1.000 por mes.
Alimentación casi gratuita (US$28 en el mes): aprovecha las comidas gratuitas que ofrece Google en sus oficinas durante la semana laboral, reduciendo su gasto promedio en comida a unos US$70 mensuales (y apenas US$28 en agosto gracias a reservas previas), complementado con compras económicas como mantequilla de maní por su alto rendimiento proteico por dólar.
Transporte sin auto propio (US$48): no tiene vehículo, se moviliza a pie o en bicicleta, utiliza el subsidio de transporte público (Metro) que cubre su empleador y solo recurre a viajes cortos en aplicaciones cuando visita a familiares fuera de la ciudad.
Un único gusto personal (US$229): aunque podría entrenar gratis en el gimnasio de la oficina, paga una membresía en un gimnasio de artes marciales para practicar kickboxing, su única concesión recreativa junto a salidas muy esporádicas, como una cerveza de US$7 en un partido de béisbol (rubro discrecional de US$59) y US$15 en seguros. Además, abona US$700 mensuales sin interés para cancelar un saldo educativo con un empleador anterior.
El objetivo de los US$750.000 y la regla del 4% para no depender de un sueldo
Con una cartera que ya acumula unos US$650.000 invertidos exclusivamente en fondos indexados amplios —evitando acciones individuales y criptomonedas por considerarlas riesgosas o difíciles de valuar—, Broomfield proyecta alcanzar su meta de US$750.000 durante el próximo año, mucho antes de cumplir los 30:
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Vivir de rentas sin dejar de trabajar: su plan se apoya en la denominada "regla del 4%", que permite retirar anualmente ese porcentaje del capital invertido ajustado por inflación —unos US$30.000 al año—, suficiente para cubrir la totalidad de sus gastos actuales.
Libertad para emprender: lejos de querer jubilarse para no hacer nada, el joven aseguró que haber separado su felicidad del consumo le otorga tranquilidad frente a eventuales despidos y la libertad financiera necesaria para fundar su propia empresa especializada en seguridad de inteligencia artificial.
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