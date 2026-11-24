“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune”, publicó durante la madrugada de este martes.

Y agregó: “Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder”.

En un mensaje previo, afirmó que los responsables “están desesperados” ante la ofensiva del Gobierno y que pretenden “intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”.

En ese sentido, anunció que “no habrá diálogo con el narcoterrorismo”.

“Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, sostuvo el presidente colombiano.