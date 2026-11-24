Colombia: al menos 23 heridos tras un atentado con un coche bomba
Sucedió en la ciudad de Villavicencio. El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó el ataque al narcoterrorismo.
Un coche bomba explotó frente a la sede la Gobernación del departamento del Meta, en Villavicencio, Colombia. El atentado dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una niña de 9 años, y provocó graves destrozos en la zona céntrica. No se reportaron víctimas fatales.
El atentado ocurrió el lunes cerca de las 21:30 (hora local), cerca de la Plaza Los Libertadores. Imágenes difundidas después de la explosión dan cuenta de la magnitud de los destrozos.
La onda expansiva alcanzó un radio aproximado de 500 metros, afectando no solo la fachada y los ventanales de la Gobernación del Meta, sino que también provocó daños en edificios y negocios.
Doce personas fueron evacuadas y tuvieron que recibir asistencia médica. La mayoría serían trabajadores de seguridad de la Gobernación. Según las autoridades locales y la Secretaría de Salud del Meta, gran parte de los heridos presentan lesiones por esquirlas y por la onda expansiva, incluyendo traumatismos, fracturas y daños auditivos.
Abelardo de la Espriella atribuyó el atentado al narcoterrorismo
El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella confirmó el ataque a través de sus redes sociales, lo calificó como un atentado terrorista y lo vinculó al narcoterrorismo.
“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune”, publicó durante la madrugada de este martes.
Y agregó: “Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder”.
En un mensaje previo, afirmó que los responsables “están desesperados” ante la ofensiva del Gobierno y que pretenden “intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”.
En ese sentido, anunció que “no habrá diálogo con el narcoterrorismo”.
“Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, sostuvo el presidente colombiano.
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