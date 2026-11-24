Italia: descubren un cementerio de osos de las cavernas extintos hace 24.000 años
Una cueva inexplorada en los Dolomitas italianos alberga cientos de huesos que podrían revelar nuevos datos sobre los osos de la Edad de Hielo.
Un hallazgo inesperado en las montañas de los Dolomitas, en el norte de Italia, abrió nuevas perspectivas para la paleontología: una cueva de difícil acceso contiene cientos de restos óseos que podrían pertenecer a osos de las cavernas extintos hace unos 24.000 años.
El descubrimiento fue realizado en julio de 2026 por el guía de montaña Kurt Walde, quien llevaba años sospechando que había otra cueva inexplorada en la zona.
La exploración tuvo lugar a más de 2.850 metros de altura, sobre una ladera casi vertical y cubierta de piedras sueltas. Tras un descenso complicado y cuando la cuerda ya no le alcanzaba, Walde decidió avanzar los últimos metros hasta alcanzar la entrada. En el interior, la luz de su linterna reveló una escena que no esperaba encontrar: un conjunto de huesos y cráneos.
Qué se sabe sobre los osos de las cavernas
El hallazgo se produjo al otro lado de la cueva de Conturines, situada en el Parque Natural Fanes-Senes-Braies, en el norte de Italia. En 1987, ese sitio permitió identificar una especie hasta entonces desconocida: el Ursus ladinicus.
Los fósiles de Conturines tienen entre 46.000 y 50.000 años de antigüedad, según las investigaciones realizadas.
Los ejemplares de Ursus ladinicus podían alcanzar unos 1.200 kilos y medir tres metros de largo. Los análisis de su dentadura indican que eran herbívoros y se alimentaban de vegetación, como hierbas alpinas, hojas y gramíneas.
La cueva constituye, además, una cápsula del tiempo climática gracias a ciertos depósitos minerales que alberga, algunos de los cuales datan de hace seis millones de años.
Los restos también permitieron reconstruir aspectos del ambiente de aquella época. Los estudios sugieren que los Dolomitas pudieron tener temperaturas superiores a las actuales y que los bosques se extendían a mayores alturas.
Además, en Conturines se encontraron vestigios de otros animales, entre ellos un león cavernario, mientras que en otros sitios alpinos aparecieron fósiles de hienas y leopardos de las cavernas.
La importancia del descubrimiento llevó a las autoridades de la provincia de Bolzano a tomar medidas para resguardar la cavidad. Christian Terzer, director del Departamento de Arqueología, fue uno de los primeros funcionarios en conocer el hallazgo y, tras consultar con especialistas, impulsó acciones para evitar que el lugar sufriera daños o contaminación.
Una reja instalada a unos 20 metros de la entrada y una lona colocada en el interior buscan proteger los restos. Los materiales tuvieron que ser trasladados por vía aérea debido a las dificultades para llegar hasta el sitio.
Especialistas consideran que la cantidad de ejemplares podría superar la encontrada en Conturines.
Algunos huesos, además, aparecieron sobre grandes rocas, una disposición que despertó nuevas preguntas. Los investigadores no descartan que se trate de procesos naturales, aunque también analizarán la posibilidad de que hayan intervenido seres humanos en algún momento de la historia.
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