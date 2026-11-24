Los huesos de oso de las cavernas hallados en las cuevas recién descubiertas superan con creces a los encontrados en su cueva hermana, Conturines. — Kurt Walde

Los ejemplares de Ursus ladinicus podían alcanzar unos 1.200 kilos y medir tres metros de largo. Los análisis de su dentadura indican que eran herbívoros y se alimentaban de vegetación, como hierbas alpinas, hojas y gramíneas.

La cueva constituye, además, una cápsula del tiempo climática gracias a ciertos depósitos minerales que alberga, algunos de los cuales datan de hace seis millones de años.

La fisura en esta pared rocosa muestra la entrada a la cueva, donde se realizó el descubrimiento. — Amt fur Archaologie/ Autonome Provinz Bozen

Los restos también permitieron reconstruir aspectos del ambiente de aquella época. Los estudios sugieren que los Dolomitas pudieron tener temperaturas superiores a las actuales y que los bosques se extendían a mayores alturas.

Además, en Conturines se encontraron vestigios de otros animales, entre ellos un león cavernario, mientras que en otros sitios alpinos aparecieron fósiles de hienas y leopardos de las cavernas.

La investigación dentro de la cueva tratará de minimizar la contaminación y la alteración de los restos que allí se encuentran. — Amt für Archäologie Provinz Bozen

La importancia del descubrimiento llevó a las autoridades de la provincia de Bolzano a tomar medidas para resguardar la cavidad. Christian Terzer, director del Departamento de Arqueología, fue uno de los primeros funcionarios en conocer el hallazgo y, tras consultar con especialistas, impulsó acciones para evitar que el lugar sufriera daños o contaminación.

Kurt Walde observó varios cursos de agua con lodo blanco limoso que recorrían la cueva. — Kurt Walde

Una reja instalada a unos 20 metros de la entrada y una lona colocada en el interior buscan proteger los restos. Los materiales tuvieron que ser trasladados por vía aérea debido a las dificultades para llegar hasta el sitio.

Especialistas consideran que la cantidad de ejemplares podría superar la encontrada en Conturines.

La posición de un hueso solitario sobre un afloramiento rocoso es uno de los misterios de la nueva cueva. — Kurt Walde

Algunos huesos, además, aparecieron sobre grandes rocas, una disposición que despertó nuevas preguntas. Los investigadores no descartan que se trate de procesos naturales, aunque también analizarán la posibilidad de que hayan intervenido seres humanos en algún momento de la historia.