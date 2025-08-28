Ataque masivo de Rusia a Kiev deja al menos 18 muertos

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se sumó a las condenas y expresó su “horror por otra noche mortal”, dejando en claro que “la UE no se dejará intimidar. La agresión rusa no hace más que reforzar nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo”. En la misma línea, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que el episodio es una clara señal de que “no se puede ser naíf con Rusia”.

Los ataques llegaron en oleadas durante la noche y la madrugada, provocando incendios, destrozos en viviendas y la destrucción de decenas de vehículos. El diario The Kyiv Independent reportó que prácticamente todas las regiones del país activaron la alarma aérea ante el lanzamiento de misiles hipersónicos y drones que fueron disparados desde distintos puntos del territorio ruso.

Otro de los objetivos alcanzados fue un sector ferroviario de la estación de Kiev destinado al estacionamiento de trenes fuera de servicio. Allí, un convoy Intercity+ vacío quedó totalmente destruido.

ataque kiev

ataque kiev