Sorprendente hallazgo en el Caribe: descubren un tiburón nodriza de color naranja

El origen del xantismo

El xantismo es una variante genética relacionada con una pigmentación amarilla o anaranjada de la piel. Si bien ya se había reportado en aves y reptiles, nunca se había observado en peces cartilaginosos de esta zona. La anomalía había sido considerada potencialmente letal, pero el ejemplar encontrado estaba en edad adulta, lo que sugiere que no impide la supervivencia.

En otros casos se habían documentado alteraciones como albinismo, piebaldismo e hipomelanosis, pero nunca una manifestación de este tipo.

tiburon naranja 2

Los expertos no descartan que, además de factores genéticos, el ambiente pueda haber influido en la aparición de esta condición. Aspectos como el estrés, la temperatura del agua o cambios en la dieta de la especie podrían haber desempeñado un papel en la manifestación de la pigmentación anómala.

El tiburón nodriza, a pesar de su aspecto imponente, no representa una amenaza directa para los humanos salvo en casos excepcionales. Se alimenta principalmente de presas pequeñas y es conocido por su estilo de vida tranquilo, que le valió el apodo de “holgazán” del mar. Su nombre común proviene de una confusión lingüística en inglés, pero lo cierto es que este singular ejemplar naranja quedará registrado como un hito científico en la historia marina caribeña.