Axel Kicillof habló con Boric: imputarán por intento de homicidio a los barras de Independiente
El presidente chileno contó que Kicillof lo ayudó a "identificar" a los agresores argentinos.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió públicamente al brutal ataque que sufrieron simpatizantes de la Universidad de Chile en Avellaneda y confirmó que los hinchas del Club Atlético Independiente que participaron de la agresión serán imputados bajo la figura de "intento de homicidio". La definición se conoció tras una comunicación directa que el mandatario mantuvo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien agradeció porque lo ayudó a "identificar" a los responsables.
Boric utilizó su cuenta oficial de X (ex Twitter) para difundir el mensaje en medio de la conmoción internacional que generó el escándalo en el estadio de Independiente, donde los incidentes terminaron con varios hinchas chilenos gravemente heridos. “Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”, expresó el jefe de Estado trasandino.
En la misma línea, Boric hizo un fuerte llamado a no minimizar lo ocurrido y pidió tomar conciencia sobre la magnitud de la violencia en el fútbol: “Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, agregó en su publicación. El mandatario no dio mayores precisiones respecto del futuro judicial de los 104 hinchas de la U de Chile que fueron liberados horas después, situación que también generó debate en la opinión pública trasandina.
Mientras tanto, en Argentina, la Justicia de Avellaneda tomó medidas inmediatas sobre la cancha del “Rojo”. El Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda-Lanús dispuso la clausura preventiva del estadio donde se produjeron los incidentes. La decisión se adoptó a partir del requerimiento del fiscal Mariano Zitto, quien había reclamado que “se disponga preventivamente la clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público, pudiéndolo hacer sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefieran realizar el espectáculo en otro escenario”.
