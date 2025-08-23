Axel Kicillof habló con Boric: imputarán por intento de homicidio a los barras de Independiente

Boric utilizó su cuenta oficial de X (ex Twitter) para difundir el mensaje en medio de la conmoción internacional que generó el escándalo en el estadio de Independiente, donde los incidentes terminaron con varios hinchas chilenos gravemente heridos. “Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”, expresó el jefe de Estado trasandino.