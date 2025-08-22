Por las maniobras bélicas de Israel, la ONU declaró el estado de hambruna en la ciudad de Gaza

Según estimaciones de las organizaciones de la ONU, para fines de septiembre de 2025 "más de 640.000 personas se enfrentarán a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria", una cifra que se calculó teniendo en cuenta que ya en julio "más de 12.000 niños fueron identificados con desnutrición aguda, la cifra mensual más alta jamás registrada y un aumento de seis veces desde el inicio del año".

Este pronóstico podría valer no sólo para la ciudad de Gaza sino también para las gobernaciones de Deir al Balah y Khan Younis, dentro del mismo territorio palestino donde Israel mantiene su ofensiva en medio de conversaciones para un supuesto alto al fuego con Hamas.