Por las maniobras bélicas de Israel, la ONU declaró el estado de hambruna en la ciudad de Gaza
La organización indicó que "después de 22 meses de conflicto implacable, más de medio millón de personas en Gaza enfrentan condiciones catastróficas".
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó este viernes que se confirmó el estado de hambruna en la Franja de Gaza después de lo que fue descrito como "22 meses de conflicto implacable", por parte del Estado de Israel a partir de la incursión de Hamas en el sur ese país, el 7 de octubre de 2023.
En el extenso comunicado que fue publicado en el sitio oficial del Programa Mundial de Alimentos, las organizaciones que integran la ONU establecieron: "La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han destacado de manera conjunta y constante la extrema urgencia de una respuesta humanitaria inmediata y a gran escala, dada la escalada de muertes relacionadas con el hambre, el rápido empeoramiento de los niveles de desnutrición aguda y la caída en picado de los niveles de consumo de alimentos, con cientos de miles de personas pasando días sin nada que comer".
"Las agencias reforzaron que la hambruna debe detenerse a toda costa. Es fundamental un alto el fuego inmediato y el fin del conflicto para permitir una respuesta humanitaria sin obstáculos y a gran escala que pueda salvar vidas", declararon, aunque desde hace meses la ayuda internacional no llega de manera directa o constante a la población de la Franja de Gaza.
"Desde julio, el ingreso de alimentos y ayuda humanitaria a Gaza ha aumentado ligeramente, pero sigue siendo enormemente insuficiente, inconsistente e inaccesible en comparación con las necesidades", remarcaron las entidades de la ONU, que advirtieron que "la desnutrición infantil en Gaza está acelerándose a un ritmo catastrófico".
"Solo en julio, más de 12,000 niños fueron identificados con desnutrición aguda, la cifra mensual más alta jamás registrada y un aumento de seis veces desde el inicio del año", indicaron en otro tramo del mensaje.
Según estimaciones de las organizaciones de la ONU, para fines de septiembre de 2025 "más de 640.000 personas se enfrentarán a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria", una cifra que se calculó teniendo en cuenta que ya en julio "más de 12.000 niños fueron identificados con desnutrición aguda, la cifra mensual más alta jamás registrada y un aumento de seis veces desde el inicio del año".
Este pronóstico podría valer no sólo para la ciudad de Gaza sino también para las gobernaciones de Deir al Balah y Khan Younis, dentro del mismo territorio palestino donde Israel mantiene su ofensiva en medio de conversaciones para un supuesto alto al fuego con Hamas.
