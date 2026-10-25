Balotaje en Brasil: extendieron el horario de votación hasta las 19
La medida fue dispuesta por el Supremo Tribunal Federal tras las denuncias por dificultades en el transporte público en distintas localidades.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil extendió hasta las 19 el horario de votación del balotaje presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en todo el país, tras una presentación judicial que advirtió sobre dificultades para acceder al transporte público en distintas localidades.
La decisión fue tomada por el ministro Cristiano Zanin, luego de un planteo que señaló problemas en la disponibilidad de colectivos en Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía.
Aunque el reclamo se originó en esas tres localidades, la medida se extendió a todo el territorio brasileño. La resolución estableció que los centros de votación permanecieran abiertos dos horas más de lo previsto originalmente, cuando el cierre estaba fijado para las 17.
El cumplimiento de la disposición quedó a cargo del Tribunal Superior Electoral (TSE), responsable de garantizar el desarrollo de la jornada electoral.
Balotaje en Brasil: cuándo se conocerán los resultados tras la extensión del horario de votación
El resultado del balotaje presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro podría demorarse tras la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de extender hasta las 19 el horario de votación en todo Brasil.
La medida obligó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a interrumpir temporalmente la totalización de los votos, que había comenzado minutos antes, y podría modificar la previsión del presidente del organismo, el ministro Kassio Nunes Marques, quien había estimado que los resultados de la segunda vuelta se conocerían entre las 20.30 y las 21 de este domingo.
El funcionario explicó que ese rango horario suele utilizarse como referencia en las elecciones presidenciales brasileñas, aunque aclaró que se trata de una estimación y no de un plazo definitivo para completar el escrutinio.
Con la extensión de la votación y la pausa temporal en la totalización, el horario previsto inicialmente podría modificarse. Por el momento, la difusión de los resultados depende de la reanudación del procesamiento de los votos y del avance del escrutinio oficial.
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