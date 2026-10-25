Balotaje en Brasil: extendieron el horario de votación hasta las 19

La medida obligó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a interrumpir temporalmente la totalización de los votos, que había comenzado minutos antes, y podría modificar la previsión del presidente del organismo, el ministro Kassio Nunes Marques, quien había estimado que los resultados de la segunda vuelta se conocerían entre las 20.30 y las 21 de este domingo.

El funcionario explicó que ese rango horario suele utilizarse como referencia en las elecciones presidenciales brasileñas, aunque aclaró que se trata de una estimación y no de un plazo definitivo para completar el escrutinio.

Con la extensión de la votación y la pausa temporal en la totalización, el horario previsto inicialmente podría modificarse. Por el momento, la difusión de los resultados depende de la reanudación del procesamiento de los votos y del avance del escrutinio oficial.