Lula da Silva cruzó a Flávio Bolsonaro: cuestionó a Milei y aseguró que en Argentina comen "carne de burro"

La Argentina en el centro de la escena: Milei, Cristina y la "carne de burro"

El panorama político argentino se convirtió en una de las herramientas de chicana más recurrentes durante la discusión. En un tramo, Lula le preguntó al representante del PL si había adoptado las propuestas del presidente argentino, al tiempo que lanzó una contundente afirmación sobre la crisis en el país vecino: "Te pregunté si habías tomado la motosierra de Milei" y “En Argentina la pobreza llego a 40 por ciento y la gente come carne de burro”.

Bolsonaro rechazó la postura de Lula y atribuyó el estado actual de la economía argentina al histórico dominio del kirchnerismo y la izquierda, argumentando que "en Argentina la izquierda gobernó durante 20 años y la destruyó" y que dicha gestión le dejó a la administración actual un escenario al borde de la hiperinflación.

Incluso, el legislador cruzó al presidente preguntándole si pretendía imitar el modelo de la exmandataria argentina, cuestionando si pensaba hacer lo mismo que hizo Cristina Kirchner en Argentina, que dejó al país repleto de pobres.

Ataques personales y el recuerdo de la pandemia

En el bloque destinado al desarrollo regional y la gestión de la Amazonía, donde Lula defendió la inversión estatal en rutas, puertos y aeropuertos, la discusión escaló en agresividad verbal. Al ver vacilaciones en la oposición, el presidente ironizó recomendándole al candidato opositor que buscara información en Google cuando desconociera algún tema y afirmó que el senador estaba perdido.

El momento de mayor tensión sobre el pasado reciente ocurrió al recordar la crisis sanitaria del COVID-19, cuando el líder del PT apuntó directamente contra el legado de la familia Bolsonaro: “La única imagen que Bolsonaro tiene del Amazonas es ver a su padre riéndose de personas que morían por falta de oxígeno durante la pandemia