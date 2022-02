Locura en Estados Unidos: así echaron a un hombre de una reunión de padres por no usar barbijo

Calus agradeció pero continuó sin ponerse el tapabocas a lo que el guardia insistió y, al ver la negativa, procedió a retirar al hombre del lugar a la fuerza.

En tanto, esto provocó la furia de los demás padres, quienes acusaron al guardia de agresión de agresión: "¿También ponés tus manos sobre nuestros hijos?", le lanzaron a los gritos.

El enfrentamiento quedó registrado en un video publicado en la página de Facebook ROC for Educational Freedom Public Page, que reprodujo el NY Post.

sacan a un padre de una reunion por no usar barbijo

Calus tuvo que ser atendido en una guardia sin heridas considerables y solo algunos golpes. En un podcast explicó la situación: “Entré al edificio sin mascarilla. Me registré y me dijeron 'tienes que usar una máscara'. Dije ‘gracias’, me inscribí, me dieron una máscara, no me puse la máscara, y me la puse en el bolsillo”.

“Estaban segregando a los padres con barbijo y sin barbijo”, explicó el hombre, que reconoció estar en contra del uso de tapabocas. “Los padres sin barbijo iban a tener que sentarse en un salón de clases con un video monitoreando viendo y escuchando la reunión de la junta”.

El incidente ocurrió un día antes de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunciara el fin del uso obligatorio de máscaras para interiores para las empresas, citando una caída del 93% en los casos de Covid-19 luego del aumento a nivel nacional de la variante Omicron.

Sin embargo, el uso de barbijo sigue siendo obligatorio para las escuelas y otras instalaciones estatales.