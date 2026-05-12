Brote de hantavirus: la OMS advierte que "puede haber más casos en las próximas semanas"
Tedros aseguró que el riesgo para la salud global "sigue siendo bajo", aunque también admitió que "la situación puede cambiar".
Luego de la evacuación de varios pasajeros del crucero MV Hondius tras la confirmación de casos de hantavirus, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que, si bien no hay indicios de que se produzca un brote mayor, los países involucrados deben actuar con cautela y continuar con las recomendaciones porque “la situación podría cambiar”.
"No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas", señaló el director de la OMS en una rueda de prensa en Madrid junto al presidente de España, Pedro Sánchez.
Según informó Oceanwide Expeditions el lunes por la tarde, 27 personas permanecían a bordo del barco: 25 miembros de la tripulación y dos miembros del personal médico. Entre ellos se encontraban 17 personas de Filipinas, cuatro de los Países Bajos, cuatro de Ucrania, una de Rusia y una de Polonia.
"La recomendación de la OMS es que las personas evacuadas sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio", detalló Tedros.
En ese sentido, el director de la OMS enfatizó que la organización “tiene directrices claras y se espera que los países las sigan". Pese a esto, admitió que los países tienen "soberanía" y "no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos".
Sobre la decisión de que el crucero llegara a las Islas Canarias luego de su paso por Cabo Verde, Tedros indicó: "Entiendo perfectamente que la población de Tenerife haya podido sentirse preocupada por el desembarco en sus costas. Pero el riesgo es bajo, tanto para la población de Tenerife como a escala mundial".
Hasta el momento, al menos Países Bajos, España, Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus a raíz del brote en el crucero MV Hondius que cubría la ruta entre Ushuaia en Argentina y el archipiélago de Cabo Verde.
En Países Bajos, las autoridades sanitarias confirmaron la muerte de dos ciudadanos que iniciaron el viaje en Ushuaia, además de un tercer contagio en el médico de la tripulación, quien permanece estable en aislamiento absoluto.
Gran Bretaña registra dos casos confirmados: un pasajero evacuado hacia Sudáfrica y un guía del crucero que fue llevado a suelo neerlandés junto a un tercer caso catalogado como probable en la remota isla de Tristán de Acuña. Por su parte, Alemania reportó la muerte de una pasajera a bordo debido a una neumonía por hantavirus, mientras que Suiza, Francia y España sumaron un caso positivo confirmado cada uno, con la particularidad de que el paciente español es completamente asintomático.
La variante del hantavirus detectada a bordo del MV Hondius es la cepa Andes, presente en América Latina, la cual puede contagiarse entre personas. El período de incubación puede llegar hasta seis semanas. No existen vacunas ni tratamiento para el hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores.
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