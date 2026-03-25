Barcelona: le concedieron la eutanasia a Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica de 25 años

En una entrevista grabada esta semana en casa de su abuela materna, Noelia anunció que le aplicarán la eutanasia este jueves 26 de marzo y que nunca tuvo dudas respecto a su decisión: “Lo tenía muy claro desde el principio”, aseguró.

“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia, obviamente, porque soy otro pilar de la familia. Yo me voy y ustedes se quedan acá con todo el dolor. Pero yo pienso: ¿y yo? ¿Todo el dolor que he sufrido durante todos los años? Quiero irme ya en paz, dejar de sufrir y punto”, sostuvo y aseveró: “La felicidad de un padre, una madre o una hermana, no puede estar por encima de la vida de una hija".

Durante el reportaje, Noelia hizo referencia al solordolor físico y malestar psicológico que padeció todos estos años: “Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro (...) No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte que tengo dolor de espalda y piernas”, contó.

Yolanda, su madre, aceptó con resignación la decisión de su hija: “Han sido tres años de altibajos, he estado rezando, pensando si ella en el último momento dice: me arrepiento. Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más”.

La mujer dejó expresamente clara su disconformidad con la eutanasia, pero afirmó: “No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado hasta el último momento”.