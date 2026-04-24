Benjamin Netanyahu anunció que se sometió a un tratamiento por cáncer de próstata

La Oficina del Primer Ministro también difundió dos cartas de sus médicos para acompañar la revelación en las redes sociales. “Se trata de una detección temprana de una lesión muy pequeña, sin metástasis, tal como confirmaron sin lugar a dudas todas las demás pruebas”, indicaba una de las cartas.

Netanyahu no revela cuándo se realizó el último chequeo, pero una fuente israelí familiarizada con el asunto aseguró a CNN que el cáncer fue diagnosticado hace varios meses. Según dicha fuente, Netanyahu comenzó a recibir radioterapia hace aproximadamente dos meses y medio, y recientemente había concluido el tratamiento.

Netanyahu afirma que tomó la decisión de someterse a una radioterapia dirigida y que “la lesión desapareció por completo”.

“Gracias a Dios, gozo de buena salud”, escribió Netanyahu en sus cuentas en las redes sociales. “Tuve un problema médico menor en la próstata que fue tratado por completo”. Asimismo, explica que retrasó dos meses la publicación de su informe médico anual -el cual revelaba que había sido diagnosticado con cáncer- para evitar que Irán lo utilizara con fines propagandísticos.

Benjamin Netanyahu