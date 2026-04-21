Javier Milei hizo reír a Benjamin Netanyahu con su interpretación de "Libre" en Israel

Contraste de Javier Milei con la realidad nacional

La actuación musical de Milei se produce en una semana particularmente difícil para su gestión a nivel doméstico. El país atraviesa una jornada de paro nacional convocada por los gremios estatales en reclamo de mejoras salariales, sumado a un clima de malestar social por el cierre de fábricas y empresas producto de la crisis económica.

Esta no es la primera vez que el presidente utiliza el canto como recurso de comunicación política o distensión —ya lo había hecho en el Luna Park con temas de La Renga—, pero la oportunidad de este nuevo "show" ha reavivado el debate en redes sociales sobre la desconexión entre la agenda presidencial en el exterior y las urgencias económicas que se profundizan en el territorio nacional.