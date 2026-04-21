Javier Milei hizo reír a Benjamin Netanyahu con su interpretación de "Libre" en Israel
El Presidente insiste con su faceta como cantante y en medio de un clima de tensión en la Argentina, entretuvo a los israelíes en su Día de la Independencia.
En un contexto marcado por la conflictividad social y una profunda recesión económica en el país, el presidente Javier Milei volvió a ser noticia por supuesta faceta artística, ya que en medio de su gira oficial por el exterior, subió al escenario durante los festejos por el Día de la Independencia de Israel para interpretar un clásico de la música en español.
El episodio ocurrió en un clima de celebración diplomática, donde Milei sorprendió a los presentes al tomar el micrófono y cantar "Libre", la icónica canción de Nino Bravo, tal cual había ensayado días atrás.
Mientras el libertario entonaba las estrofas del tema con su habitual histrionismo, las cámaras captaron la reacción de Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí, sentado en la primera fila, se mostró visiblemente divertido por la performance del mandatario argentino, a quien acompañó con risas y aplausos durante toda la presentación.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran un momento de distensión política que contrasta fuertemente con la realidad que se vive en Argentina. Milei, además, insiste con mostrarse alineado a Isreal.
Contraste de Javier Milei con la realidad nacional
La actuación musical de Milei se produce en una semana particularmente difícil para su gestión a nivel doméstico. El país atraviesa una jornada de paro nacional convocada por los gremios estatales en reclamo de mejoras salariales, sumado a un clima de malestar social por el cierre de fábricas y empresas producto de la crisis económica.
Esta no es la primera vez que el presidente utiliza el canto como recurso de comunicación política o distensión —ya lo había hecho en el Luna Park con temas de La Renga—, pero la oportunidad de este nuevo "show" ha reavivado el debate en redes sociales sobre la desconexión entre la agenda presidencial en el exterior y las urgencias económicas que se profundizan en el territorio nacional.
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