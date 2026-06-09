Bonnie Blue tuvo intimidad con 112 hombres durante su Bonnie Blue baby shower

Lejos de pasar inadvertido, el evento generó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde se multiplicaron las críticas, el debate y también la sorpresa por el nivel de exposición del hecho. En ese sentido, el caso volvió a encender la discusión sobre los límites del contenido viral, la responsabilidad de las figuras públicas en redes y el tipo de dinámicas que se instalan cuando la búsqueda de impacto se convierte en el eje central de la estrategia mediática.