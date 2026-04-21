Donald Trump anunció una prórroga del alto el fuego con Irán, pero sigue bloqueo a puertos y rutas marítimas
El presidente de Estados Unidos busca sostener la presión económica y militar mientras se mantiene la tensión en Medio Oriente.
En un nuevo capítulo de la tensión en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la prórroga del alto el fuego con Irán, aunque la medida no implica un relajamiento de la postura de Washington: el mandatario confirmó que el bloqueo sobre puertos y rutas marítimas iraníes continuará plenamente vigente.
La decisión busca sostener la presión económica y militar mientras se intenta destrabar un proceso diplomático que, por ahora, se encuentra en un punto muerto.
Los ejes del anuncio de Donald Trump
A través de sus redes sociales, Trump fue categórico al explicar el alcance de la medida. "He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo", afirmó, dejando claro que el control sobre los puntos estratégicos de Irán no se negocia.
El mandatario advirtió que la paciencia de su administración tiene límites. “No tenemos tanto tiempo”, señaló, subrayando que la suspensión de las hostilidades directas es temporal y depende de avances concretos.
En cuanto a Teherán, según el presidente estadounidense, las divisiones internas en el gobierno iraní son el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo inmediato.
El rol de la mediación y el estancamiento
La extensión de la tregua, que se conoció apenas horas antes de su vencimiento, responde a una gestión directa de Pakistán. El jefe del Ejército, Asim Munir, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, han actuado como mediadores clave para evitar una escalada total y dar margen a que Teherán unifique su postura.
No obstante, el panorama en la mesa de diálogo es complejo:
- Rechazo iraní: La delegación encabezada por Mohamad Baqer Qalibaf mantiene una postura firme frente a las condiciones de Washington. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, sentenció el funcionario persa.
- Agenda en suspenso: La falta de definiciones por parte de Irán ha paralizado gestiones de alto nivel, como la visita prevista del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a Islamabad, la cual quedó postergada hasta nuevo aviso.
Con este escenario, Estados Unidos mantiene el cerco operativo sobre las vías marítimas, utilizando el bloqueo como una herramienta de presión constante mientras el reloj de la diplomacia sigue corriendo.
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