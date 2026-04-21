Donald Trump anunció una prórroga del alto el fuego con Irán, pero sigue bloqueo a puertos y rutas marítimas

image El mensaje de Donald Trump sobre la prórroga del alto el fuego con Irán.

El rol de la mediación y el estancamiento

La extensión de la tregua, que se conoció apenas horas antes de su vencimiento, responde a una gestión directa de Pakistán. El jefe del Ejército, Asim Munir, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, han actuado como mediadores clave para evitar una escalada total y dar margen a que Teherán unifique su postura.

No obstante, el panorama en la mesa de diálogo es complejo:

Rechazo iraní: La delegación encabezada por Mohamad Baqer Qalibaf mantiene una postura firme frente a las condiciones de Washington. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, sentenció el funcionario persa.

La delegación encabezada por mantiene una postura firme frente a las condiciones de Washington. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, sentenció el funcionario persa. Agenda en suspenso: La falta de definiciones por parte de Irán ha paralizado gestiones de alto nivel, como la visita prevista del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a Islamabad, la cual quedó postergada hasta nuevo aviso.

Con este escenario, Estados Unidos mantiene el cerco operativo sobre las vías marítimas, utilizando el bloqueo como una herramienta de presión constante mientras el reloj de la diplomacia sigue corriendo.