Benjamín Vicuña expresó su preocupación por el aluvión en Chile: "En estos momentos..."

El dolor de Benjamín Vicuña por Chile

Poco después, el intérprete agregó otra historia con la palabra “Abrazos”, acompañada por un emoji de manos en oración y la bandera chilena. De esta manera, expresó su solidaridad con las personas afectadas por los destrozos. Aunque actualmente se encuentra en España, el vínculo de Vicuña con su país de origen sigue siendo muy fuerte. Por eso, el actor decidió compartir las imágenes de la emergencia y hacer llegar un gesto de acompañamiento a sus compatriotas.