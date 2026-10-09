Benjamín Vicuña expresó su preocupación por el aluvión en Chile: "En estos momentos..."
El actor chileno compartió un impactante video de los daños que provocó el fenómeno en Santiago y les dedicó un mensaje de apoyo a los afectados.
Benjamín Vicuña manifestó su preocupación por el aluvión que afectó a distintos sectores de Santiago de Chile y provocó importantes destrozos. El actor utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de la emergencia y enviar un mensaje de apoyo a quienes sufrieron las consecuencias del fenómeno.
El artista, que nació en Chile pero lleva años desarrollando buena parte de su carrera en la Argentina, se hizo eco de los videos que comenzaron a circular en las últimas horas y que mostraron la fuerza del torrente de agua, barro y piedras que avanzó por diferentes zonas de la capital chilena.
Entre los sectores afectados se encontraron Las Condes y San Carlos de Apoquindo, donde se registraron escenas impactantes: vehículos arrastrados por la corriente, calles anegadas y daños en locales comerciales y establecimientos públicos.
El mensaje de Benjamín Vicuña tras el aluvión en Santiago de Chile
A través de sus historias de Instagram, Benjamín Vicuña republicó un video de un canal de noticias chileno que mostraba las consecuencias del aluvión y el avance del agua sobre las calles. “En mi país en estos momentos”, escribió el actor junto a las imágenes, con un mensaje que dejó en evidencia su preocupación por la situación que atraviesa Chile.
Poco después, el intérprete agregó otra historia con la palabra “Abrazos”, acompañada por un emoji de manos en oración y la bandera chilena. De esta manera, expresó su solidaridad con las personas afectadas por los destrozos. Aunque actualmente se encuentra en España, el vínculo de Vicuña con su país de origen sigue siendo muy fuerte. Por eso, el actor decidió compartir las imágenes de la emergencia y hacer llegar un gesto de acompañamiento a sus compatriotas.
Al momento de publicar sus mensajes, Vicuña se encontraba en Madrid, donde participa del rodaje de El malentendido, una película dirigida por Álex de la Iglesia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario